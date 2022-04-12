عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/روسيا-تمديد-الحظر-المؤقت-للرحلات-إلى-مطارات-جنوبي-ووسط-البلاد-حتى-19-أبريل-1061099711.html
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 19 أبريل
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 19 أبريل
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية عن تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات جنوبي ووسط روسيا حتى 19 أبريل/نيسان الجاري. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:28+0000
2022-04-12T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
تعليق الرحلات الجوية
عمليات عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102525/28/1025252848_0:178:3457:2122_1920x0_80_0_0_edfe10cbe92fcd24115b283d9527219e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "تمديد حتى 19 أبريل 2022 الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في روسيا، وهي: أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا".وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم إخطار شركات الخطوط الجوية بتأمين نقل الركاب إلى هذه المطارات باستخدام خطوط جوية بديلة عن طريق مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.ولا تزال بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.يذكر أنه سبق وقررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية فرض القيود المذكورة يوم 24 شباط/ فبراير، نظرا لتأزم الوضع في أوكرانيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس والتي ما لا تزال تتواصل هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تمديد-نظام-تقييد-الرحلات-الجوية-إلى-المطارات-الواقعة-في-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-7-أبريل-1060634932.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102525/28/1025252848_194:0:3261:2300_1920x0_80_0_0_5b15dd2ef493fb3ed1de784b486f6620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, تعليق الرحلات الجوية, عمليات عسكرية

روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 19 أبريل

06:28 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Alexey Malgavkoأيرفلوت
أيرفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية عن تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات جنوبي ووسط روسيا حتى 19 أبريل/نيسان الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "تمديد حتى 19 أبريل 2022 الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في روسيا، وهي: أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا".
وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم إخطار شركات الخطوط الجوية بتأمين نقل الركاب إلى هذه المطارات باستخدام خطوط جوية بديلة عن طريق مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.
ولا تزال بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.
طائرة إيروفلوت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
تمديد نظام تقييد الرحلات الجوية إلى المطارات الواقعة في جنوب ووسط روسيا حتى 7 أبريل
30 مارس, 07:24 GMT
يذكر أنه سبق وقررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية فرض القيود المذكورة يوم 24 شباط/ فبراير، نظرا لتأزم الوضع في أوكرانيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس والتي ما لا تزال تتواصل هناك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала