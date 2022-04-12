https://arabic.sputniknews.com/20220412/روسيا-تمديد-الحظر-المؤقت-للرحلات-إلى-مطارات-جنوبي-ووسط-البلاد-حتى-19-أبريل-1061099711.html
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 19 أبريل
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 19 أبريل
أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية عن تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات جنوبي ووسط روسيا حتى 19 أبريل/نيسان الجاري. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:28+0000
2022-04-12T06:28+0000
2022-04-12T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
تعليق الرحلات الجوية
عمليات عسكرية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "تمديد حتى 19 أبريل 2022 الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في روسيا، وهي: أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا".وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم إخطار شركات الخطوط الجوية بتأمين نقل الركاب إلى هذه المطارات باستخدام خطوط جوية بديلة عن طريق مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.ولا تزال بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.يذكر أنه سبق وقررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية فرض القيود المذكورة يوم 24 شباط/ فبراير، نظرا لتأزم الوضع في أوكرانيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس والتي ما لا تزال تتواصل هناك.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/تمديد-نظام-تقييد-الرحلات-الجوية-إلى-المطارات-الواقعة-في-جنوب-ووسط-روسيا-حتى-7-أبريل-1060634932.html
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روسيا, تعليق الرحلات الجوية, عمليات عسكرية
روسيا... تمديد الحظر المؤقت للرحلات إلى مطارات جنوبي ووسط البلاد حتى 19 أبريل
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أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية عن تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات جنوبي ووسط روسيا حتى 19 أبريل/نيسان الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "تمديد حتى 19 أبريل 2022 الحظر المؤقت المفروض على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا في روسيا، وهي: أنابا وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وغيلينجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك وروستوف على الدون وسيمفيروبول وإليستا".
وأفادت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية بأنه تم إخطار شركات الخطوط الجوية بتأمين نقل الركاب إلى هذه المطارات باستخدام خطوط جوية بديلة عن طريق مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو.
ولا تزال بقية المطارات الروسية، بما في ذلك المطارات الدولية، تواصل عملها وفق الجداول الزمنية المعتادة.
يذكر أنه سبق وقررت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية
فرض القيود المذكورة يوم 24 شباط/ فبراير، نظرا لتأزم الوضع في أوكرانيا، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس والتي ما لا تزال تتواصل هناك.