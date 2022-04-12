https://arabic.sputniknews.com/20220412/روغوزين-روسكوسموس-تقدم-خدمات-الإطلاق-المتبقية-بعد-تعليق-التعاون-مع-وين-واب-بأسعار-تفضيلية-1061101843.html

روغوزين: روسكوسموس تقدم خدمات الإطلاق المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" بأسعار تفضيلية

روغوزين: روسكوسموس تقدم خدمات الإطلاق المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" بأسعار تفضيلية

أكد رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية دميتري روغوزين، أن الشركة ستقدم بأسعار تفضيلية خدمات الإطلاق الصاروخية المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" للبلدان... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T07:31+0000

2022-04-12T07:31+0000

2022-04-12T07:31+0000

روسيا

روس كوسموس

محطة الفضاء الروسية

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وقال روغوزين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى أن الصواريخ قد تم دفع ثمنها بالفعل، فنحن مستعدون لتقديم خدمات الإطلاق لشركاء أجانب آخرين بسعر مخفض... هذه هي البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات وتحترم بلدنا وصناعة الصواريخ والفضاء لدينا".كما أشار روغوزين إلى أن الصواريخ المصنوعة تحت إشراف "OneWeb" حديثة جدا ويمكن تخزينها على الأرض لفترة طويلة. لذلك، لا توجد مهمة عاجلة لإطلاقها.ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، لأول مرة، رسمًا مخططًا تفصيليا لتشغيل جهاز "Zeus" بناءً على وحدة النقل والطاقة "TEM" التي تعمل بشكل كامل بالطاقة النووية.وفقًا للمخطط المقدم يمكن تبسيط مبدأ عمل المركبة الفضائية بالخطوات التالية، وفقا لما ذكرت مجلة الفضاء الروسية: "أولا يتم ضخ الغاز المبرد عبر المفاعل، ثم يكسب الغاز حرارة بسبب تأثير تحلل النوى الذرية للمفاعل، بعد ذلك يقوم الغاز المسخن بتدوير توربين والذي هو أساسا متصل بمولد لتوليد الكهرباء التي تعمل على تبريد الغاز من جديد، وبفضله يدور المبرد في دائرة مغلقة".عرضت المجلة أيضًا أحد المتغيرات لمفاعل فئة ميغاواط ووحدة "TEM" مجمعة على أساس مثل هذا المفاعل الجديد.تم تطوير هذه المحطة النووية في روسيا منذ عام 2010. وفي وقت سابق، تحدث عنها يوري أورليتش، النائب الأول للمدير العام لشركة "روسكوسموس"، في أحد عروضه التقديمية حول خطط الرحلة الأولى لها في عام 2030.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/روسيا-تخطط-لإطلاق-مركبة-فضائية-تعمل-لـ10-سنوات-متواصلة-بالطاقة-النووية-1061035755.html

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روسيا, روس كوسموس, محطة الفضاء الروسية