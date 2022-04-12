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https://arabic.sputniknews.com/20220412/روغوزين-روسكوسموس-تقدم-خدمات-الإطلاق-المتبقية-بعد-تعليق-التعاون-مع-وين-واب-بأسعار-تفضيلية-1061101843.html
روغوزين: روسكوسموس تقدم خدمات الإطلاق المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" بأسعار تفضيلية
روغوزين: روسكوسموس تقدم خدمات الإطلاق المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" بأسعار تفضيلية
أكد رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية دميتري روغوزين، أن الشركة ستقدم بأسعار تفضيلية خدمات الإطلاق الصاروخية المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" للبلدان... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:31+0000
2022-04-12T07:31+0000
روسيا
روس كوسموس
محطة الفضاء الروسية
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وقال روغوزين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى أن الصواريخ قد تم دفع ثمنها بالفعل، فنحن مستعدون لتقديم خدمات الإطلاق لشركاء أجانب آخرين بسعر مخفض... هذه هي البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات وتحترم بلدنا وصناعة الصواريخ والفضاء لدينا".كما أشار روغوزين إلى أن الصواريخ المصنوعة تحت إشراف "OneWeb" حديثة جدا ويمكن تخزينها على الأرض لفترة طويلة. لذلك، لا توجد مهمة عاجلة لإطلاقها.ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، لأول مرة، رسمًا مخططًا تفصيليا لتشغيل جهاز "Zeus" بناءً على وحدة النقل والطاقة "TEM" التي تعمل بشكل كامل بالطاقة النووية.وفقًا للمخطط المقدم يمكن تبسيط مبدأ عمل المركبة الفضائية بالخطوات التالية، وفقا لما ذكرت مجلة الفضاء الروسية: "أولا يتم ضخ الغاز المبرد عبر المفاعل، ثم يكسب الغاز حرارة بسبب تأثير تحلل النوى الذرية للمفاعل، بعد ذلك يقوم الغاز المسخن بتدوير توربين والذي هو أساسا متصل بمولد لتوليد الكهرباء التي تعمل على تبريد الغاز من جديد، وبفضله يدور المبرد في دائرة مغلقة".عرضت المجلة أيضًا أحد المتغيرات لمفاعل فئة ميغاواط ووحدة "TEM" مجمعة على أساس مثل هذا المفاعل الجديد.تم تطوير هذه المحطة النووية في روسيا منذ عام 2010. وفي وقت سابق، تحدث عنها يوري أورليتش، النائب الأول للمدير العام لشركة "روسكوسموس"، في أحد عروضه التقديمية حول خطط الرحلة الأولى لها في عام 2030.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/روسيا-تخطط-لإطلاق-مركبة-فضائية-تعمل-لـ10-سنوات-متواصلة-بالطاقة-النووية-1061035755.html
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روسيا, روس كوسموس, محطة الفضاء الروسية

روغوزين: روسكوسموس تقدم خدمات الإطلاق المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" بأسعار تفضيلية

07:31 GMT 12.04.2022
© Sputnik . RSC "Energia"/Roscosmos / الذهاب إلى بنك الصور وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم "بوبيدا" (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس تقدم صاروخ حامل جديد يحمل اسم بوبيدا (النصر)، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . RSC "Energia"/Roscosmos
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أكد رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية دميتري روغوزين، أن الشركة ستقدم بأسعار تفضيلية خدمات الإطلاق الصاروخية المتبقية بعد تعليق التعاون مع "وين واب" للبلدان الصديقة، والتي تكن الاحترام لموسكو وصناعة الصواريخ ومجالات الفضاء الروسية.
وقال روغوزين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى أن الصواريخ قد تم دفع ثمنها بالفعل، فنحن مستعدون لتقديم خدمات الإطلاق لشركاء أجانب آخرين بسعر مخفض... هذه هي البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات وتحترم بلدنا وصناعة الصواريخ والفضاء لدينا".
وأضاف أنه تم بالفعل تلقي طلب من شركات الأقمار الصناعية الخاصة الروسية لإطلاق هذه الصواريخ. هذه الأجهزة، موضحا أن هذه الأجهزة خفيفة جدا، لذا سيتم إطلاقها كحمل عابر بأقمار صناعية أكبر. التخطيط لعمليات الإطلاق هذه جار بالفعل.
كما أشار روغوزين إلى أن الصواريخ المصنوعة تحت إشراف "OneWeb" حديثة جدا ويمكن تخزينها على الأرض لفترة طويلة. لذلك، لا توجد مهمة عاجلة لإطلاقها.
ونشرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، لأول مرة، رسمًا مخططًا تفصيليا لتشغيل جهاز "Zeus" بناءً على وحدة النقل والطاقة "TEM" التي تعمل بشكل كامل بالطاقة النووية.
وفقًا للمخطط المقدم يمكن تبسيط مبدأ عمل المركبة الفضائية بالخطوات التالية، وفقا لما ذكرت مجلة الفضاء الروسية: "أولا يتم ضخ الغاز المبرد عبر المفاعل، ثم يكسب الغاز حرارة بسبب تأثير تحلل النوى الذرية للمفاعل، بعد ذلك يقوم الغاز المسخن بتدوير توربين والذي هو أساسا متصل بمولد لتوليد الكهرباء التي تعمل على تبريد الغاز من جديد، وبفضله يدور المبرد في دائرة مغلقة".
أطلقت اليوم مركبة فضائية تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور. وتم الإطلاق في الساعة 14:30 وفق توقيت العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
روسيا تخطط لإطلاق مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية ولـ10 سنوات متواصلة
10 أبريل, 11:00 GMT
عرضت المجلة أيضًا أحد المتغيرات لمفاعل فئة ميغاواط ووحدة "TEM" مجمعة على أساس مثل هذا المفاعل الجديد.
تم تطوير هذه المحطة النووية في روسيا منذ عام 2010. وفي وقت سابق، تحدث عنها يوري أورليتش، النائب الأول للمدير العام لشركة "روسكوسموس"، في أحد عروضه التقديمية حول خطط الرحلة الأولى لها في عام 2030.
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