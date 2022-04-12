https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيارة-فلاديمير-بوتين-إلى-قاعدة-فوستوشني-الفضائية-1061120253.html

زيارة فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية

زيارة فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء قاعدة فوستوشني الفضائية وهنأ موظفي الصناعة في يوم رواد الفضاء، الذي يصادف الذكرى الـ 61 لرحلة أول رائد فضاء... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T14:42+0000

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وقال بوتين: "كل منا يمر بمشاعر خاصة اليوم. هذا فخر حقيقي للأجيال التي حققت طفرة تكنولوجية هائلة، وفي نفس الوقت هذا هو الإيمان بالمستقبل، في قوتنا وتطورنا المستمر، بأننا سنحقق أهدافنا وأنا متأكد من أن هذا سيكون هو الحال من أعماق قلبي، أهنئ جميع مواطنينا، مواطني روسيا، مواطني بيلاروسيا، وجميع مواطنينا (الروس)، وموظفي قاعدة فوستوشني الفضائية، والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة الفضاء العسكرية".اقرأ أيضا - يوري غاغارين يوم 12 أبريل 1961

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