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https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيارة-فلاديمير-بوتين-إلى-قاعدة-فوستوشني-الفضائية-1061120253.html
زيارة فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية
زيارة فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء قاعدة فوستوشني الفضائية وهنأ موظفي الصناعة في يوم رواد الفضاء، الذي يصادف الذكرى الـ 61 لرحلة أول رائد فضاء... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:42+0000
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وقال بوتين: "كل منا يمر بمشاعر خاصة اليوم. هذا فخر حقيقي للأجيال التي حققت طفرة تكنولوجية هائلة، وفي نفس الوقت هذا هو الإيمان بالمستقبل، في قوتنا وتطورنا المستمر، بأننا سنحقق أهدافنا وأنا متأكد من أن هذا سيكون هو الحال من أعماق قلبي، أهنئ جميع مواطنينا، مواطني روسيا، مواطني بيلاروسيا، وجميع مواطنينا (الروس)، وموظفي قاعدة فوستوشني الفضائية، والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة الفضاء العسكرية".اقرأ أيضا - يوري غاغارين يوم 12 أبريل 1961
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фото, صور, وسائط متعددة

زيارة فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية

14:42 GMT 12.04.2022
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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء قاعدة فوستوشني الفضائية وهنأ موظفي الصناعة في يوم رواد الفضاء، الذي يصادف الذكرى الـ 61 لرحلة أول رائد فضاء خارج مدار الأرض يوري غاغارين.
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصور

12 أبريل 2022. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليمين) إلى قاعدة فوستوشني الفضائية.

12 أبريل 2022. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليمين) إلى قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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12 أبريل 2022. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليمين) إلى قاعدة فوستوشني الفضائية.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إلى اليمين) أثناء تفتيش موقع بناء مركز قيادة مجمع إطلاق صاروخ أنغارا الفضائي في قاعدة فوستوشني الفضائية. إلى اليسار: المدير العام لشركة روسكوسموس دميتري روغوزين، 12 أبريل 2022.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إلى اليمين) أثناء تفتيش موقع بناء مركز قيادة مجمع إطلاق صاروخ أنغارا الفضائي في قاعدة فوستوشني الفضائية. إلى اليسار: المدير العام لشركة روسكوسموس دميتري روغوزين، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إلى اليمين) أثناء تفتيش موقع بناء مركز قيادة مجمع إطلاق صاروخ أنغارا الفضائي في قاعدة فوستوشني الفضائية. إلى اليسار: المدير العام لشركة روسكوسموس دميتري روغوزين، 12 أبريل 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تفتيش مشترك لموقع بناء مجمع إطلاق الصواريخ الفضائية أنغارا في قاعدة فوستوشني الفضائية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
© Photo / Press Service of the President of the Republic of Belarusرئيسا روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية.
رئيسا روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Press Service of the President of the Republic of Belarus
رئيسا روسيا وبيلاروسيا فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. إلى اليسار: رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. إلى اليسار: رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. إلى اليسار: رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، 12 أبريل 2022.
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى عمال قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصور منح رئيس الاتحاد الروسي ، فلاديمير بوتين، ورائد الفضاء المختبر التابع لمركز يو. أ. غاغارين للبحوث والاختبار، ألكسندر سكفورتسوف، وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة، في حفل تقديم الدولة جوائز الاتحاد الروسي في حامل متجر تجميع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، 12 أبريل 2022.
 منح رئيس الاتحاد الروسي ، فلاديمير بوتين، ورائد الفضاء المختبر التابع لمركز يو. أ. غاغارين للبحوث والاختبار، ألكسندر سكفورتسوف، وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة، في حفل تقديم الدولة جوائز الاتحاد الروسي في حامل متجر تجميع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، 12 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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منح رئيس الاتحاد الروسي ، فلاديمير بوتين، ورائد الفضاء المختبر التابع لمركز يو. أ. غاغارين للبحوث والاختبار، ألكسندر سكفورتسوف، وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة، في حفل تقديم الدولة جوائز الاتحاد الروسي في حامل متجر تجميع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، 12 أبريل 2022.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق، 12 أبريل 2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. على اليمين: رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. 12 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. على اليمين: رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع موظفي قاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. على اليمين: رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو. 12 أبريل 2022
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صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.

 صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.

وقال بوتين: "كل منا يمر بمشاعر خاصة اليوم. هذا فخر حقيقي للأجيال التي حققت طفرة تكنولوجية هائلة، وفي نفس الوقت هذا هو الإيمان بالمستقبل، في قوتنا وتطورنا المستمر، بأننا سنحقق أهدافنا وأنا متأكد من أن هذا سيكون هو الحال من أعماق قلبي، أهنئ جميع مواطنينا، مواطني روسيا، مواطني بيلاروسيا، وجميع مواطنينا (الروس)، وموظفي قاعدة فوستوشني الفضائية، والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة الفضاء العسكرية".
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