زيارة فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية

وقال بوتين: "كل منا يمر بمشاعر خاصة اليوم. هذا فخر حقيقي للأجيال التي حققت طفرة تكنولوجية هائلة، وفي نفس الوقت هذا هو الإيمان بالمستقبل، في قوتنا وتطورنا المستمر، بأننا سنحقق أهدافنا وأنا متأكد من أن هذا سيكون هو الحال من أعماق قلبي، أهنئ جميع مواطنينا، مواطني روسيا، مواطني بيلاروسيا، وجميع مواطنينا (الروس)، وموظفي قاعدة فوستوشني الفضائية، والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة الفضاء العسكرية".اقرأ أيضا - يوري غاغارين يوم 12 أبريل 1961
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إلى اليمين) أثناء تفتيش موقع بناء مركز قيادة مجمع إطلاق صاروخ أنغارا الفضائي في قاعدة فوستوشني الفضائية. إلى اليسار: المدير العام لشركة روسكوسموس دميتري روغوزين، 12 أبريل 2022.
منح رئيس الاتحاد الروسي ، فلاديمير بوتين، ورائد الفضاء المختبر التابع لمركز يو. أ. غاغارين للبحوث والاختبار، ألكسندر سكفورتسوف، وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة، في حفل تقديم الدولة جوائز الاتحاد الروسي في حامل متجر تجميع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، 12 أبريل 2022.
صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.
صورة جماعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمال فيقاعدة فوستوشني الفضائية في ورشة تجميع مركبات الإطلاق. في الصف الأول، الثالث من اليسار: أوليغ سكريبوتشكا، المتخصص الرائد في مركز يو إيه غاغارين للبحوث والتدريب، حصل على وسام الاستحقاق للوطن، الدرجة الثالثة، الرابعة من اليسار: رائد فضاء يختبر يو. . مركز غاغارين للتدريب على البحث والاختبار جاجارينا سيرغي بروكوبييف، مُنح لقب بطل الاتحاد الروسي واللقب الفخري لرائد فضاء طيار من روسيا الاتحادية، السادس من اليسار: المدرب - رائد الفضاء - ألكسندر سكفورتسوف من غاغارين للأبحاث والاختبار. مركز التدريب الحاصل على وسام الاستحقاق للوطن من الدرجة الثالثة.
وقال بوتين: "كل منا يمر بمشاعر خاصة اليوم. هذا فخر حقيقي للأجيال التي حققت طفرة تكنولوجية هائلة، وفي نفس الوقت هذا هو الإيمان بالمستقبل، في قوتنا وتطورنا المستمر، بأننا سنحقق أهدافنا وأنا متأكد من أن هذا سيكون هو الحال من أعماق قلبي، أهنئ جميع مواطنينا، مواطني روسيا، مواطني بيلاروسيا، وجميع مواطنينا (الروس)، وموظفي قاعدة فوستوشني الفضائية، والمحاربين القدامى والعاملين في صناعة الفضاء العسكرية".