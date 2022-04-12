https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-يعرض-على-روسيا-استبدال-ميدفيدتشوك-بأسرى-أوكرانيين-1061137594.html

زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين

زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين

اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T23:43+0000

2022-04-12T23:43+0000

2022-04-12T23:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا. لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.

https://arabic.sputniknews.com/20220407/ستولتنبرغ-عن-قتل-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-يجب-التحقيق-في-أي-جريمة-حرب-1060947370.html

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أخبار أوكرانيا