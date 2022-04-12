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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220412/زيلينسكي-يعرض-على-روسيا-استبدال-ميدفيدتشوك-بأسرى-أوكرانيين-1061137594.html
زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين
زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين
اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T23:43+0000
2022-04-12T23:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا. لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/ستولتنبرغ-عن-قتل-الأسرى-الروس-في-أوكرانيا-يجب-التحقيق-في-أي-جريمة-حرب-1060947370.html
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعرض على روسيا استبدال ميدفيدتشوك بأسرى أوكرانيين

23:43 GMT 12.04.2022
© REUTERS / STAFFالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فرانكفورت، ألمانيا 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / STAFF
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اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على موسكو استبدال رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك بأسرى حرب أوكرانيين.
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي: "اقترح على روسيا تبادل ميدفيدتشوك برجالنا الأسرى في روسيا. لذلك من المهم أن تدرس أجهزتنا الأمنية وجيشنا هذه الإمكانيات".
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في سيفيرودونيتسك، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ستولتنبرغ عن قتل الأسرى الروس في أوكرانيا: يجب التحقيق في أي جريمة حرب
7 أبريل, 15:02 GMT
وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك، في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:52 GMT
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