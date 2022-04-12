https://arabic.sputniknews.com/20220412/ساركوزي-يعلن-عن-منح-صوته-لماكرون-في-الجولة-الثانية-1061105348.html
ساركوزي يعلن عن منح صوته لماكرون في الجولة الثانية
ساركوزي يعلن عن منح صوته لماكرون في الجولة الثانية
أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إنه سيصوت للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:27+0000
2022-04-12T08:27+0000
2022-04-12T08:27+0000
أخبار فرنسا
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كتب ساركوزي على صفحته الخاصة على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "سأصوت لإيمانويل ماكرون لأنني أعتقد أن لديه الخبرة اللازمة في مواجهة أزمة دولية خطيرة، أصعب من أي وقت مضى". وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل/نيسان. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان - 23.15%.ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
ساركوزي يعلن عن منح صوته لماكرون في الجولة الثانية
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أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إنه سيصوت للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
كتب ساركوزي على صفحته الخاصة على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "سأصوت لإيمانويل ماكرون لأنني أعتقد أن لديه الخبرة اللازمة في مواجهة أزمة دولية خطيرة، أصعب من أي وقت مضى".
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
في فرنسا في 10 أبريل/نيسان. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان - 23.15%.
ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.