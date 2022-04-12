https://arabic.sputniknews.com/20220412/سبيربنك-الروسي-يحذر-من-أنه-لم-يعد-من-الممكن-تنزيل-تطبيقه-من-المتجر-بسبب-العقوبات-1061103833.html
"سبيربنك" الروسي يحذر من أنه لم يعد من الممكن تنزيل تطبيقه من المتجر بسبب العقوبات
"سبيربنك" الروسي يحذر من أنه لم يعد من الممكن تنزيل تطبيقه من المتجر بسبب العقوبات
قال أكبر بنك روسي إنه منذ 12 أبريل/نيسان، لن يكن تطبيق Sberbank iOS للهاتف المحمول متاحًا للتنزيل والتحديث في متجر التطبيقات بسبب العقوبات، لكن التطبيق المثبت... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:57+0000
2022-04-12T07:57+0000
2022-04-12T07:57+0000
روسيا
سبيربنك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102949/77/1029497787_0:88:3500:2057_1920x0_80_0_0_0b160be89e0df11b69772a8ec7a5cb22.jpg
تعرض سبيربنك، في أبريل / نيسان، لعقوبات الحظر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتشمل هذه القيود تجميد أصول البنك ومنع الأفراد والكيانات القانونية من هذه البلدان من إجراء معاملات معها.يشار إلى أن التطبيق المثبت مسبقًا يعمل، ولا توجد قيود على استخدامه. يوصي البنك العملاء بعدم إزالة التطبيق المثبت.وأضاف سبيربنك: "بالنسبة للعملاء الذين قاموا بتثبيت التطبيق، فلا داعي للقلق - تعمل جميع التطبيقات المثبتة مسبقًا، ولا توجد قيود على استخدامها، وليست هناك حاجة لإزالة التطبيقات المثبتة".بالإضافة إلى ذلك، لتنفيذ جميع العمليات الضرورية، يمكن للعملاء استخدام إصدار الويب من Sberbank Online، والذي تم تكييفه مع الأجهزة المحمولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102949/77/1029497787_320:0:3181:2146_1920x0_80_0_0_f3f959218393c19da010f2e98e117e17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سبيربنك
"سبيربنك" الروسي يحذر من أنه لم يعد من الممكن تنزيل تطبيقه من المتجر بسبب العقوبات
تابعنا عبر
قال أكبر بنك روسي إنه منذ 12 أبريل/نيسان، لن يكن تطبيق Sberbank iOS للهاتف المحمول متاحًا للتنزيل والتحديث في متجر التطبيقات بسبب العقوبات، لكن التطبيق المثبت يعمل ولا يحتاج إلى إزالته.
تعرض سبيربنك، في أبريل / نيسان، لعقوبات الحظر من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتشمل هذه القيود تجميد أصول البنك ومنع الأفراد والكيانات القانونية من هذه البلدان من إجراء معاملات معها.
وقال البيان: "نظرًا للعقوبات المفروضة، فإن تطبيق الهاتف المحمول سبيربنك أونلاين على منصة iOS غير متاح للتنزيل والتحديث في متجر التطبيقات".
يشار إلى أن التطبيق المثبت مسبقًا يعمل، ولا توجد قيود على استخدامه. يوصي البنك العملاء بعدم إزالة التطبيق المثبت.
وأضاف سبيربنك: "بالنسبة للعملاء الذين قاموا بتثبيت التطبيق، فلا داعي للقلق - تعمل جميع التطبيقات المثبتة مسبقًا، ولا توجد قيود على استخدامها، وليست هناك حاجة لإزالة التطبيقات المثبتة".
بالإضافة إلى ذلك، لتنفيذ جميع العمليات الضرورية، يمكن للعملاء استخدام إصدار الويب من Sberbank Online، والذي تم تكييفه مع الأجهزة المحمولة.