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https://arabic.sputniknews.com/20220412/سعر-الغاز-الطبيعي-في-أوروبا-يرتفع-خلال-شهرين-41-دولارا-لكل-مليون-وحدة-حرارية-بريطانية-1061115776.html
سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يرتفع خلال شهرين 41 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يرتفع خلال شهرين 41 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، إلى 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ظل في الولايات المتحدة منخفضًا... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:21+0000
2022-04-12T12:21+0000
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ذكر تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير أكبر على أوروبا منه على الولايات المتحدة الأمريكية.يقول التقرير: "ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 45% بين يناير ومارس إلى 41.0 دولار أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، بينما ظلت الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة نسبيًا عند نحو 4.9 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يقلل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات في جميع أنحاء العالم، بينما من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير أكبر على أوروبا.ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 4% بعد ظهر الثلاثاء، بسبب عوامل أحادية الاتجاه من جانب العرض والطلب، وفقًا لبيانات التداول. اليوم، ومن الساعة 2:32 مساءً بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران، لخام برنت بنسبة 4.31% إلى 102.68 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو - بنسبة 4.02% إلى 98.08 دولار.
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العالم, روسيا, اقتصاد

سعر الغاز الطبيعي في أوروبا يرتفع خلال شهرين 41 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

12:21 GMT 12.04.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا، من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، إلى 41 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ظل في الولايات المتحدة منخفضًا نسبيًا عند نحو 4.9 دولار
ذكر تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر، يوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير أكبر على أوروبا منه على الولايات المتحدة الأمريكية.
يقول التقرير: "ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 45% بين يناير ومارس إلى 41.0 دولار أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، بينما ظلت الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة نسبيًا عند نحو 4.9 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يقلل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات في جميع أنحاء العالم، بينما من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير أكبر على أوروبا.
ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 4% بعد ظهر الثلاثاء، بسبب عوامل أحادية الاتجاه من جانب العرض والطلب، وفقًا لبيانات التداول.
اليوم، ومن الساعة 2:32 مساءً بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران، لخام برنت بنسبة 4.31% إلى 102.68 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو - بنسبة 4.02% إلى 98.08 دولار.
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