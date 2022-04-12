https://arabic.sputniknews.com/20220412/سلطة-الطيران-المدني-تعلق-الرحلات-الجوية-في-مطار-بغداد-1061112642.html
سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في مطار بغداد
سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في مطار بغداد
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:31+0000
2022-04-12T11:31+0000
2022-04-12T11:32+0000
العالم العربي
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وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تعليق جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن تعليق الرحلات سيستمر الى أن يتحسن الطقس".وأشار الى أن "هذا الإجراء يأتي من أجل سلامة المسافرين وشركات النقل الجوي".وبحسب الوكالة، قال مدير إعلام مطار النجف: "إن تعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف سيستمر حتى الساعة الخامسة عصراً"، لافتاً الى أن "قرار التعليق جاء بتوجيه من سلطة الطيران المدني وذلك لانعدام الرؤية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في مطار بغداد
11:31 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تعليق جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن تعليق الرحلات سيستمر الى أن يتحسن الطقس".
وأشار الى أن "هذا الإجراء يأتي من أجل سلامة المسافرين وشركات النقل الجوي".
وبحسب الوكالة، قال مدير إعلام مطار النجف: "إن تعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف سيستمر حتى الساعة الخامسة عصراً"، لافتاً الى أن "قرار التعليق جاء بتوجيه من سلطة الطيران المدني وذلك لانعدام الرؤية".