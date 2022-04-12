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سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في مطار بغداد
سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في مطار بغداد
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:31+0000
2022-04-12T11:32+0000
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وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تعليق جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن تعليق الرحلات سيستمر الى أن يتحسن الطقس".وأشار الى أن "هذا الإجراء يأتي من أجل سلامة المسافرين وشركات النقل الجوي".وبحسب الوكالة، قال مدير إعلام مطار النجف: "إن تعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف سيستمر حتى الساعة الخامسة عصراً"، لافتاً الى أن "قرار التعليق جاء بتوجيه من سلطة الطيران المدني وذلك لانعدام الرؤية".
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العالم العربي

سلطة الطيران المدني تعلق الرحلات الجوية في مطار بغداد

11:31 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 12.04.2022)
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairsطائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Foreign Affairs
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أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي.
وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تعليق جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية، وأن تعليق الرحلات سيستمر الى أن يتحسن الطقس".
وأشار الى أن "هذا الإجراء يأتي من أجل سلامة المسافرين وشركات النقل الجوي".
وبحسب الوكالة، قال مدير إعلام مطار النجف: "إن تعليق الرحلات في مطار النجف الأشرف سيستمر حتى الساعة الخامسة عصراً"، لافتاً الى أن "قرار التعليق جاء بتوجيه من سلطة الطيران المدني وذلك لانعدام الرؤية".
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