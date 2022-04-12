https://arabic.sputniknews.com/20220412/سياسي-ليس-من-مصلحة-باكستان-الوقوف-إلى-جانب-الولايات-المتحدة-1061116493.html
سياسي: ليس من مصلحة باكستان الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة
سياسي: ليس من مصلحة باكستان الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة
قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ستحافظ على سياسة العلاقات الودية مع باكستان بغض النظر عن كيفية تغير الوضع السياسي هناك. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:34+0000
2022-04-12T12:34+0000
2022-04-12T12:34+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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سياسي: ليس من مصلحة باكستان الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة
سياسي: ليس من مصلحة باكستان الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة
جاء ذلك على خلفية انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا لوزراء الحكومة الباكستانية الجديدة، بعد أن قدم 156عضوا من حزب الإنصاف الذي يترأسه رئيس الوزراء المقال عمران خان استقالتهم من البرلمان، وأكدوا عدم قبولهم المشاركة في عملية الاقتراع لانتخاب رئيس للوزراء.فهل سينعكس انتخاب شريف على علاقات باكستان الخارجية؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:وأضاف حميدالتفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
سياسي: ليس من مصلحة باكستان الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة
تابعنا عبر
قال تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ستحافظ على سياسة العلاقات الودية مع باكستان بغض النظر عن كيفية تغير الوضع السياسي هناك.
جاء ذلك على خلفية انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا لوزراء الحكومة الباكستانية الجديدة، بعد أن قدم 156عضوا من حزب الإنصاف الذي يترأسه رئيس الوزراء المقال عمران خان استقالتهم من البرلمان، وأكدوا عدم قبولهم المشاركة في عملية الاقتراع لانتخاب رئيس للوزراء.
فهل سينعكس انتخاب شريف على علاقات باكستان الخارجية؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
" على أثير راديو "سبوتنيك
" أستاذ العلوم السياسية الدكتور حيدر حميد:
"شاهدنا الاصطفافات الدولية التي حدثت بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وموقف باكستان القريب من روسيا والذي جاء مطابقاً للموقف الهندي، كما أننا لا ننسى علاقات باكستان بالصين حيث تعد الأخيرة باكستان أحد أهم مرتكزات طريق الحرير، كل ذلك أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي دفعها إلى إسقاط رئيس الوزراء الباكستاني ضمن الأطر الدستورية في هذه الظروف تحديداً، وذلك سعيا من واشنطن لتقويض الخطط التي تحاول الصين تحقيقها ومسألة تمددها باتجاه الشرق، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنجح في ذلك، وإنما يمكن أن تحد قليلاً من النفوذ الصيني داخل باكستان، إذ ليس من مصلحة باكستان الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في ظل وجود إغراءات قدمتها روسيا لباكستان والهند والمتضمنة بيعهم النفط بأسعار مخفضة، وهو ما سينعش اقتصاد هاتين الدولتين".
أن "العلاقات الصينية - الباكستانية ليست وليدة اليوم، فباكستان لديها ميناء غوادار الذي يعد عقدة أساسية في طريق الحرير، لذا لا أعتقد أن مستوى العلاقات بين بكين وإسلام أباد ستتأثر بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أن هناك مصالح عليا لباكستان سيتم مراعاتها من أي حكومة قادمة، ناهيك عن موضوع التعاقدات والاتفاقات مع الصين التي من الصعب تجاوزها، كما ليس من مصلحة باكستان اتخاذ مواقف ضد روسيا، فعلى أقل تقدير ستقف إسلام أباد على الحياد من الأزمة الأوكرانية".
التفاصيل في الملف الصوتي...