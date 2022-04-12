https://arabic.sputniknews.com/20220412/سيميوني-فريقي-لن-يغير-طريقة-لعبه-رغم-الانتقادات-الشديدة-1061127881.html
سيميوني: فريقي لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة
سيميوني: فريقي لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة
أكد مدرب أتليتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني أن النادي الإسباني لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T15:48+0000
2022-04-12T15:48+0000
2022-04-12T15:48+0000
رياضة
أتلتيكو مدريد
انتقادات
دييغو سيميوني
أخبار نادي ريال مدريد
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وقال سيميوني في مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد المعلقين "الثرثرة لا تفيد"، مضيفا "أمتهن التدريب منذ 2005-2006 وأحترم دائما زملائي. لكن في بعض الأحيان يحاول لاعبون ومدربون سابقون لفت الانتباه بهذا الكلام. أفضل أن أتجاهلهم".وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن فريقه، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016، لديه شخصية وسيحافظ على هويته رغم أنه ليس أمامه سوى الفوز غدا الأربعاء للتأهل إلى قبل النهائي.هذا وتعرض أتليتيكو لوابل من الانتقادات، بما في ذلك من المدرب السابق أريغو ساكي، الذي قال إن الفريق يقدم "كرة قدم من حقبة ما قبل التاريخ، من فترة الستينيات".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أتلتيكو مدريد, انتقادات, دييغو سيميوني, أخبار نادي ريال مدريد
سيميوني: فريقي لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة
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أكد مدرب أتليتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني أن النادي الإسباني لن يغير طريقة لعبه رغم الانتقادات الشديدة.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد المعلقين "الثرثرة لا تفيد"، مضيفا "أمتهن التدريب منذ 2005-2006 وأحترم دائما زملائي. لكن في بعض الأحيان يحاول لاعبون ومدربون سابقون لفت الانتباه بهذا الكلام. أفضل أن أتجاهلهم".
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن فريقه، الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2014 و2016، لديه شخصية وسيحافظ على هويته رغم أنه ليس أمامه سوى الفوز غدا الأربعاء للتأهل إلى قبل النهائي.
وأتابع سيميوني: "نواجه منافسا يقدم عروضا جيدة جدا ونتمنى تخطيه. من الواضح أن الأمل وحده لا يكفي، لكننا سنحاول أن ندفعهم للمعاناة خلال المباراة... الأفعال وليس الأقوال هي التي ستحدد مشوارنا في البطولة".
هذا وتعرض أتليتيكو لوابل من الانتقادات، بما في ذلك من المدرب السابق أريغو ساكي، الذي قال إن الفريق يقدم "كرة قدم من حقبة ما قبل التاريخ، من فترة الستينيات".