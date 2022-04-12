https://arabic.sputniknews.com/20220412/شجار-بين-طالبين-في-مدرسة-سعودية-يسفر-عن-مقتل-أحدهما-تفاصيل-1061109635.html
شجار بين طالبين في مدرسة سعودية يسفر عن مقتل أحدهما... تفاصيل
شجار بين طالبين في مدرسة سعودية يسفر عن مقتل أحدهما... تفاصيل
كشفت تقارير إعلامية محلية أسباب الشجار الذي دار في إحدى مدارس مدينة جدة السعودية بين طالبين وأسفر عن مقتل أحدهما. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:16+0000
2022-04-12T10:16+0000
2022-04-12T10:16+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ عن مصادرها، فإن المشاجرة وقعت في مدرسة غرناطة المتوسطة في حي مشروع الأمير فواز، في مدينة جدة، بين طالبين يبلغان من العمر 15 عاما، ونتج عنها وفاة أحدهما.وقالت المصادر إن المشاجرة وقعت داخل أحد فصول الصف الثالث متوسط، وأدت إلى ارتطام رأس أحد الطالبين بطاولة كانت موجودة في الفصل، لكنه قام مرة أخرى، لكنه سقط بعد ذلك سريعا.وقالت الجريدة السعودية إن مديرية التعليم في مدينة جدة، قد فتحت تحقيقا في الأمر، حيث تبين خلاله عدم وجود معلم داخل الفصل أثناء وقوع المشاجرة بين الطالبين.وأثارت حوادث العنف داخل المدارس السعودية المخاوف من تحولها لظاهرة، خاصة مع وجود تقارير قديمة صدرت عن وزارة الداخلية السعودية تؤكد أن 82% من إجمالي الحوادث في المملكة عموماً تتعلق بالعنف داخل البيئة المدرسية، والتي ارتفعت خلال سبع سنوات من 1406حادثة اعتداء إلى 4528 حالة اعتداء بزيادة 400% خلال السنوات السبع في منطقة الرياض فقط، وذلك وفقا لموقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
https://arabic.sputniknews.com/20181206/وكيل-مدرسة-ضرب-طعن-السعودية-1037267671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
شجار بين طالبين في مدرسة سعودية يسفر عن مقتل أحدهما... تفاصيل
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كشفت تقارير إعلامية محلية أسباب الشجار الذي دار في إحدى مدارس مدينة جدة السعودية بين طالبين وأسفر عن مقتل أحدهما.
ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ
عن مصادرها، فإن المشاجرة وقعت في مدرسة غرناطة المتوسطة في حي مشروع الأمير فواز، في مدينة جدة، بين طالبين يبلغان من العمر 15 عاما، ونتج عنها وفاة أحدهما.
وقالت المصادر إن المشاجرة وقعت داخل أحد فصول الصف الثالث متوسط، وأدت إلى ارتطام رأس أحد الطالبين بطاولة كانت موجودة في الفصل، لكنه قام مرة أخرى، لكنه سقط بعد ذلك سريعا.
وأوضحت أن زملاء الطالب حاولوا إسعافه دون جدوى، وهو ما جعلهم يحملونه إلى المشرفين، الذين أجروا له عملية تنفس صناعي، لكن الطالب كان قد تعرض لنزيف في الرأس وهو ما استدعت المدرسة على أثره الهلال الأحمر ليتعامل مع الموقف.
وقالت الجريدة السعودية إن مديرية التعليم في مدينة جدة، قد فتحت تحقيقا في الأمر، حيث تبين خلاله عدم وجود معلم داخل الفصل أثناء وقوع المشاجرة بين الطالبين.
وكانت إحدى الطالبات في مدرسة في حي النزهة شمالي جدة قد تعرضت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للطعن على يد زميلتها، ما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي نقلت على أثره للمستشفى.
وأثارت حوادث العنف داخل المدارس السعودية المخاوف من تحولها لظاهرة، خاصة مع وجود تقارير قديمة صدرت عن وزارة الداخلية السعودية تؤكد أن 82% من إجمالي الحوادث في المملكة عموماً تتعلق بالعنف داخل البيئة المدرسية، والتي ارتفعت خلال سبع سنوات من 1406حادثة اعتداء إلى 4528 حالة اعتداء بزيادة 400% خلال السنوات السبع في منطقة الرياض فقط، وذلك وفقا لموقع الجمعية الوطنية
لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.