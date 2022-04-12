https://arabic.sputniknews.com/20220412/صحيفة-وزيرا-خارجية-ودفاع-تركيا-يزوران-إسرائيل-بنهاية-أبريل-1061104449.html
صحيفة: وزيرا خارجية ودفاع تركيا يزوران إسرائيل بنهاية أبريل
صحيفة: وزيرا خارجية ودفاع تركيا يزوران إسرائيل بنهاية أبريل
ذكرت صحيفة "حريت"، نقلا عن وزير الخارجية التركي، أنه ووزير الدفاع الوطني خلوصي أكار سيزوران إسرائيل بنهاية أبريل/نيسان. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:18+0000
2022-04-12T08:18+0000
2022-04-12T08:18+0000
أخبار تركيا اليوم
إسرائيل
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كتبت الصحيفة: "كما أن هناك تطورات مهمة في العلاقات مع إسرائيل - سنقوم بزيارة إسرائيل. وفلسطين سعيدة أيضًا بالتحسن في علاقات تركيا مع إسرائيل. وكرر جاويش أوغلو أن زيارته لإسرائيل ستتم هذا الشهر. وقد تغيرت الزيارة التي كانت مقررة سابقا في 3 أبريل، كما تغير الوزير الذي سيرافقه خلال الزيارة. واتضح أن الزيارة ستتم مع وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار قبل نهاية الشهر.كما أفادت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، تحدث لصالح تقليص الخلافات بين البلدين. على مدى السنوات الـ 12 الماضية، ظلت العلاقات بين البلدين صعبة، على الرغم من العلاقات الاقتصادية النشطة، وانخفضت الاتصالات السياسية إلى الصفر.تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بشكل حاد في عام 2010، بعد حادثة استيلاء القوات الخاصة الإسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التي غادرت تركيا إلى قطاع غزة. في مايو/أيار 2018، دعت أنقرة السفير الإسرائيلي في تركيا لمغادرة البلاد بعد احتجاجات في قطاع غزة على خلفية الذكرى السبعين لتأسيس إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في توقيت يتزامن مع ذلك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
صحيفة: وزيرا خارجية ودفاع تركيا يزوران إسرائيل بنهاية أبريل
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ذكرت صحيفة "حريت"، نقلا عن وزير الخارجية التركي، أنه ووزير الدفاع الوطني خلوصي أكار سيزوران إسرائيل بنهاية أبريل/نيسان.
كتبت الصحيفة: "كما أن هناك تطورات مهمة في العلاقات مع إسرائيل - سنقوم بزيارة إسرائيل
. وفلسطين سعيدة أيضًا بالتحسن في علاقات تركيا مع إسرائيل. وكرر جاويش أوغلو أن زيارته لإسرائيل ستتم هذا الشهر. وقد تغيرت الزيارة التي كانت مقررة سابقا في 3 أبريل، كما تغير الوزير الذي سيرافقه خلال الزيارة. واتضح أن الزيارة ستتم مع وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار قبل نهاية الشهر.
كما أفادت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، تحدث لصالح تقليص الخلافات بين البلدين. على مدى السنوات الـ 12 الماضية، ظلت العلاقات بين البلدين صعبة، على الرغم من العلاقات الاقتصادية النشطة، وانخفضت الاتصالات السياسية إلى الصفر.
تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بشكل حاد في عام 2010، بعد حادثة استيلاء القوات الخاصة الإسرائيلية على سفينة مافي مرمرة التي غادرت تركيا إلى قطاع غزة. في مايو/أيار 2018، دعت أنقرة السفير الإسرائيلي في تركيا لمغادرة البلاد بعد احتجاجات في قطاع غزة على خلفية الذكرى السبعين لتأسيس إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في توقيت يتزامن مع ذلك.