https://arabic.sputniknews.com/20220412/طهران-تعلق-الأنشطة-القنصلية-لسفارتها-في-أفغانستان-إثر-اعتداءات-على-مقار-بعثتها-الدبلوماسية-1061112229.html

طهران تعلق الأنشطة القنصلية لسفارتها في أفغانستان إثر اعتداءات على مقار بعثتها الدبلوماسية

طهران تعلق الأنشطة القنصلية لسفارتها في أفغانستان إثر اعتداءات على مقار بعثتها الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تعليق الأنشطة القنصلية في أفغانستان على خلفية هجوم محتجين أمس على مقر السفارة تنديدا بما وصفوه سوء معاملة... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T11:27+0000

2022-04-12T11:27+0000

2022-04-12T11:27+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": "الأقسام القنصلية في السفارة الإيرانية في أفغانستان قد أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل منح الخارجية الأفغانية الضمانات اللازمة لتوفير أجواء أمنة للبعثات الإيرانية".وأفادت الوكالة بأن المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية قدم احتجاجه الشديد للقائم بالأعمال الأفغاني بعد استدعائه إلى مقر وزارة الخارجية وذلك في أعقاب التجمعات أمام السفارة الإيرانية لدى أفغانستان والقنصلية العامة الإيرانية في ولاية هرات.وقد دعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إلى تأمين سفارتها وبعثاتها في أفغانستان، وذلك على خلفية مظاهرات أمام مقرات دبلوماسية تابعة لطهران في كابول وهرات، وشهدت إلقاء حجارة على البنايات، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون بسوء معاملة للاجئين الأفغان في إيران.وأوضح بيان للناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن التجمعات أمام سفارة بلاده في كابول والقنصلية في هرات، شهدت "رمي حجارة" على المباني.كان خطيب زاده قد أشار إلى أن المسؤولية المؤكدة التي تقع على عاتق الهيئة الحاكمة في أفغانستان تتمثل في الحفاظ على أمن وحماية الأماكن الدبلوماسية، بحسب "إرنا".ورغم أن السفارة الإيرانية نفت، في بيان، ما نُشر من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العنف ضد الأفغان، واصفة إياها بـ"غير الدقيقة"، قائلة إن هذه الدعاية هي محاولة لإفساد العلاقات بين البلدين، إلا أن وكالة سبوتنيك تحدثت إلى أفغان يعيشون في إيران يؤكدون استمرار الاضطهاد ضدهم.وقد أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في تصريح له يوم 1 نيسان/أبريل، إن بلاده تستضيف الآن أكثر من 4 ملايين لاجئ أفغاني، مقارنة بالأوروبيين الذين لم يقدموا أي مساعدة.وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 آب/أغسطس الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.

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