https://arabic.sputniknews.com/20220412/غانتس-إسرائيل-تسجل-قفزة-كبيرة-في-بيع-الأسلحة-1061129221.html
غانتس: إسرائيل تسجل قفزة كبيرة في بيع الأسلحة
غانتس: إسرائيل تسجل قفزة كبيرة في بيع الأسلحة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت قفزة نوعية كبيرة في مبيعات الأسلحة الدفاعية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T16:17+0000
2022-04-12T16:17+0000
2022-04-12T16:17+0000
إسرائيل
بيني غانتس
العالم العربي
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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه في العام 2021 ، نجحت إسرائيل في كسر الرقم القياسي للصادرات الدفاعية مقارنة بالعام السابق له 2020.وأكد غانتس أن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت من 11.3 مليار دولار، في العام الماضي 2021، مقارنة بـ 8.55 مليار دولار في عام 2020.وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي تهنئته لشركات الصناعات الإسرائيلية الدفاعية التي تقدم لبلادها القوة الأمنية والتفوق التقني، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بيني غانتس, العالم العربي
غانتس: إسرائيل تسجل قفزة كبيرة في بيع الأسلحة
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سجلت قفزة نوعية كبيرة في مبيعات الأسلحة الدفاعية.
ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه في العام 2021 ، نجحت إسرائيل في كسر الرقم القياسي للصادرات الدفاعية
مقارنة بالعام السابق له 2020.
وأكد غانتس أن الصادرات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت من 11.3 مليار دولار، في العام الماضي 2021، مقارنة بـ 8.55 مليار دولار في عام 2020.
وقدم وزير الدفاع الإسرائيلي
تهنئته لشركات الصناعات الإسرائيلية الدفاعية التي تقدم لبلادها القوة الأمنية والتفوق التقني، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية.