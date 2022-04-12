https://arabic.sputniknews.com/20220412/فرقاطة-أسطول-البحر-الأسود-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1061099319.html
فرقاطة أسطول البحر الأسود تدمر طائرة مسيرة أوكرانية
فرقاطة أسطول البحر الأسود تدمر طائرة مسيرة أوكرانية
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لفرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود تدمّر طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:08+0000
2022-04-12T06:08+0000
2022-04-12T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو الإطلاق المتتابع لصاروخين موجهين مضادين للطائرات من منصة الإطلاق القوس لمجمع "شتيل". كانت الطائرة الأوكرانية تقع على بعد 30 كيلومترًا من الفرقاطة.يشار إلى أن الطائرة المسيرة كانت تتجسس على أعمال سفن أسطول البحر الأسود، وكذلك المواقع الساحلية والبرية للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
فرقاطة أسطول البحر الأسود تدمر طائرة مسيرة أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لفرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود تدمّر طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز "بيرقدار" قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
يُظهر الفيديو الإطلاق المتتابع لصاروخين موجهين مضادين للطائرات من منصة الإطلاق القوس لمجمع "شتيل". كانت الطائرة الأوكرانية تقع على بعد 30 كيلومترًا من الفرقاطة.
وقالت الوزارة إن "طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم دمرت طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" بإطلاق صاروخين من نظام الصواريخ شتيل المضاد للطائرات على متن السفينة".
يشار إلى أن الطائرة المسيرة كانت تتجسس على أعمال سفن أسطول البحر الأسود، وكذلك المواقع الساحلية والبرية للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا.