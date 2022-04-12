https://arabic.sputniknews.com/20220412/كوريا-الجنوبية-تتهم-نظيرتها-الشمالية-بهدم-منتجع-أنانتي-للغولف-وفندق-هيه-كوم-كانغ-العائم-1061110788.html
كوريا الجنوبية تتهم نظيرتها الشمالية بهدم منتجع أنانتي للغولف وفندق هيه كوم كانغ العائم
كوريا الجنوبية تتهم نظيرتها الشمالية بهدم منتجع أنانتي للغولف وفندق هيه كوم كانغ العائم
اتهمت كوريا الجنوبية نظيرتها الشمالية بالقيام بأعمال هدم في منتجع أنانتي للغولف فضلا عن فندق "هيه كوم كانغ" العائم في منتجع جبل كومكانغ بكوريا الشمالية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T10:42+0000
2022-04-12T10:42+0000
2022-04-12T10:42+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إن "الوزارة تدرك عمليات الهدم الإضافية التي تجريها كوريا الشمالية في منتجع الغولف فضلا عن الفندق، وهما منشأتان تابعتان للجانب الكوري الجنوبي"، وذلك حسب وكالة يونهاب.وحثت الوزارة كوريا الشمالية على وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك حقوق ملكية الشركات الكورية الجنوبية على الفور، وتقديم شرح حول القضايا ذات الصلة وإجراء المشاورات بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن.وحسب الوكالة الكورية الجنوبية "تشير صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها مؤخرا إلى أن بيونغ يانغ قامت بجزء كبير من تفكيك الفندق وأيضا تجري أعمال الهدم في نادي الغولف الذي يبعد 1.8 كيلومتر عن الفندق".من جهة أخرى، اندلعت حرائق في غابات جبل كومكانغ في إقليم كانغوون بكوريا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع مما ألحق أضرارا بمئات الهكتارات من الغابات والمنشآت.وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب ما إذا كانت منشآت كورية جنوبية قد تضررت بسبب الحريق، مطالبة من الشمال التحقق من الأضرار التي سببها هدم المنشآت الكورية الجنوبية وحريق الغابات عبر قناة مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/كوريا-الجنوبية-تكشف-عن-نموذج-أولي-لرادار-بنظام-الاعتراض-الصاروخي-1061040436.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تتهم نظيرتها الشمالية بهدم منتجع أنانتي للغولف وفندق هيه كوم كانغ العائم
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اتهمت كوريا الجنوبية نظيرتها الشمالية بالقيام بأعمال هدم في منتجع أنانتي للغولف فضلا عن فندق "هيه كوم كانغ" العائم في منتجع جبل كومكانغ بكوريا الشمالية.
وقال مصدر في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إن "الوزارة تدرك عمليات الهدم الإضافية التي تجريها كوريا الشمالية في منتجع الغولف فضلا عن الفندق، وهما منشأتان تابعتان للجانب الكوري الجنوبي"، وذلك حسب وكالة يونهاب
.
وحثت الوزارة كوريا الشمالية على وقف الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك حقوق ملكية الشركات الكورية الجنوبية على الفور، وتقديم شرح حول القضايا ذات الصلة وإجراء المشاورات بين الكوريتين في أسرع وقت ممكن.
وحسب الوكالة الكورية الجنوبية "تشير صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها مؤخرا إلى أن بيونغ يانغ قامت بجزء كبير من تفكيك الفندق وأيضا تجري أعمال الهدم في نادي الغولف الذي يبعد 1.8 كيلومتر عن الفندق".
من جهة أخرى، اندلعت حرائق في غابات جبل كومكانغ في إقليم كانغوون بكوريا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع مما ألحق أضرارا بمئات الهكتارات من الغابات والمنشآت.
وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب ما إذا كانت منشآت كورية جنوبية قد تضررت بسبب الحريق، مطالبة من الشمال التحقق من الأضرار التي سببها هدم المنشآت الكورية الجنوبية وحريق الغابات عبر قناة مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.