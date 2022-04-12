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https://arabic.sputniknews.com/20220412/كيف-يتقاسم-الاتحاد-الأوروبي-الغاز؟-1061112958.html
كيف يتقاسم الاتحاد الأوروبي الغاز؟
كيف يتقاسم الاتحاد الأوروبي الغاز؟
تبحث أوروبا بشكل عاجل عن بديل للغاز الروسي - لم يتم بعد فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا، ولكن تجري مناقشته بنشاط. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
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يتم بالفعل النظر في خيارات معينة، وإن كان ذلك مع بعض التحفظات. ومع ذلك، ظهرت مشكلة أخرى فجأة: بدأت دول الاتحاد الأوروبي في القتال بعضها مع بعض من أجل الحق في الحصول على مورد ضروري للغاية لكل منها.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، قدم "كومنولث السبعة والعشرين" اقتراحًا على الصفحات الأولى من صحفها "سنرفض شراء الغاز الروسي"، واستبدله بموفرين آخرين.تبين أن اختيار "النواب" كان سيئاً: فقد تم اختيار الجزائر وقطر والولايات المتحدة وأذربيجان ونيجيريا من بين المنقذين المحتملين. إلا أنه يبدو أن أوروبا ليس لديها ما يدعو للقلق، وإن كان ذلك بتكلفة إضافية للغاية مقارنة بما قد يدفعه المرء مقابل الوقود الروسي. ولكن اتضح الآن أنه لا يوجد أحد عمليًا يستورد منه غاز بديل.
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كيف يتقاسم الاتحاد الأوروبي الغاز؟

11:51 GMT 12.04.2022
© Sputnikكيف سيتقاسم الاتحاد الأوروبي الغاز؟
كيف سيتقاسم الاتحاد الأوروبي الغاز؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik
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تبحث أوروبا بشكل عاجل عن بديل للغاز الروسي - لم يتم بعد فرض حظر على إمدادات الطاقة من روسيا، ولكن تجري مناقشته بنشاط.
يتم بالفعل النظر في خيارات معينة، وإن كان ذلك مع بعض التحفظات. ومع ذلك، ظهرت مشكلة أخرى فجأة: بدأت دول الاتحاد الأوروبي في القتال بعضها مع بعض من أجل الحق في الحصول على مورد ضروري للغاية لكل منها.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، قدم "كومنولث السبعة والعشرين" اقتراحًا على الصفحات الأولى من صحفها "سنرفض شراء الغاز الروسي"، واستبدله بموفرين آخرين.
تبين أن اختيار "النواب" كان سيئاً: فقد تم اختيار الجزائر وقطر والولايات المتحدة وأذربيجان ونيجيريا من بين المنقذين المحتملين. إلا أنه يبدو أن أوروبا ليس لديها ما يدعو للقلق، وإن كان ذلك بتكلفة إضافية للغاية مقارنة بما قد يدفعه المرء مقابل الوقود الروسي. ولكن اتضح الآن أنه لا يوجد أحد عمليًا يستورد منه غاز بديل.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:09 GMT
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