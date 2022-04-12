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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/لجنة-مكافحة-الإرهاب-تم-تسجيل-تجنيد-شباب-نازيين-أوكرانيين-من-سيبيريا-خلال-العملية-الروسية-الخاصة--1061106684.html
لجنة مكافحة الإرهاب: تم تسجيل تجنيد شباب نازيين أوكرانيين من سيبيريا خلال العملية الروسية الخاصة
لجنة مكافحة الإرهاب: تم تسجيل تجنيد شباب نازيين أوكرانيين من سيبيريا خلال العملية الروسية الخاصة
في ظل ظروف العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، تم تسجيل وقائع تجنيد الشباب من سيبيريا من النازيين الجدد الأوكرانيين والميل إلى الهجمات الإرهابية، حسبما ذكر... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:53+0000
2022-04-12T08:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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يُذكر أنه تم عقد اجتماع يوم الثلاثاء في موسكو، تحت قيادة رئيس المركز ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، والذي نظر في قضايا الساعة المتعلقة بمنع الإرهاب في مقاطعة سيبيريا الفيدرالية.وقال: "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس، تتطلب الوقائع المتعلقة بإشراك الشباب من أعضاء مجموعات النازيين الجدد الأوكرانيين وحملهم على ارتكاب جرائم، بما في ذلك استخدام الأجهزة المتفجرة، اهتماما خاصا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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أخبار أوكرانيا

لجنة مكافحة الإرهاب: تم تسجيل تجنيد شباب نازيين أوكرانيين من سيبيريا خلال العملية الروسية الخاصة

08:53 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022
مدينة ماريوبول، أوكرانيا 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev
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في ظل ظروف العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية، تم تسجيل وقائع تجنيد الشباب من سيبيريا من النازيين الجدد الأوكرانيين والميل إلى الهجمات الإرهابية، حسبما ذكر المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
يُذكر أنه تم عقد اجتماع يوم الثلاثاء في موسكو، تحت قيادة رئيس المركز ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، والذي نظر في قضايا الساعة المتعلقة بمنع الإرهاب في مقاطعة سيبيريا الفيدرالية.
وقال: "خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس، تتطلب الوقائع المتعلقة بإشراك الشباب من أعضاء مجموعات النازيين الجدد الأوكرانيين وحملهم على ارتكاب جرائم، بما في ذلك استخدام الأجهزة المتفجرة، اهتماما خاصا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض في بيلاروسيا وتركيا بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية صارمة وغير مسبوقة على روسيا.
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Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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