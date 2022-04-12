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لوبان تدعو فرنسا إلى الانسحاب من سوق الطاقة الأوروبية
لوبان تدعو فرنسا إلى الانسحاب من سوق الطاقة الأوروبية
صرحت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه على فرنسا الانسحاب من سوق الطاقة الأوروبية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T11:29+0000
2022-04-12T11:29+0000
أخبار فرنسا
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وقالت لوبان في مقابلة على إذاعة "فرانس إنتر": "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسي أكثر بكثير من فرنسا. والسوق الأوروبية هي التي تحدد سعر الطاقة. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مغادرة سوق الطاقة الأوروبية".هذا وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لتبدأ في أوروبا التصريحات حول الحاجة إلى تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية في الظهور بصوت أعلى. ويتم دعم مسار رفض إمدادات النفط والغاز من الاتحاد الروسي بنشاط من قبل الولايات المتحدة، التي تدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم. جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. وفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، ومارين لوبان على 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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أخبار فرنسا

لوبان تدعو فرنسا إلى الانسحاب من سوق الطاقة الأوروبية

11:29 GMT 12.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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صرحت مرشحة الرئاسة الفرنسية عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان بأنه على فرنسا الانسحاب من سوق الطاقة الأوروبية.
وقالت لوبان في مقابلة على إذاعة "فرانس إنتر": "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسي أكثر بكثير من فرنسا. والسوق الأوروبية هي التي تحدد سعر الطاقة. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى مغادرة سوق الطاقة الأوروبية".
هذا وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لتبدأ في أوروبا التصريحات حول الحاجة إلى تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية في الظهور بصوت أعلى. ويتم دعم مسار رفض إمدادات النفط والغاز من الاتحاد الروسي بنشاط من قبل الولايات المتحدة، التي تدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.
جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. وفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد إيمانويل ماكرون على 27.84% من الأصوات، ومارين لوبان على 23.15%. وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.
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