https://arabic.sputniknews.com/20220412/لوبان-ليس-هناك-أجندة-سرية-بشأن-خروج-فرنسا-من-الاتحاد-الأوروبي-1061100773.html
لوبان: ليس هناك أجندة سرية بشأن خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
لوبان: ليس هناك أجندة سرية بشأن خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أجندة سرية حول خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T07:33+0000
2022-04-12T07:33+0000
2022-04-12T07:33+0000
أخبار فرنسا
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وتابعت لوبان، حسب وكالة "رويترز"، أنها لا تنوي إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرشحة من حزب "الرابطة الوطنية" ومارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن "ماكرون حصل على 27.84% ومنافسته مارين لوبان على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية".وتجري جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية، يوم 24 أبريل/نيسان الجاري.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
لوبان: ليس هناك أجندة سرية بشأن خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي
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قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد أجندة سرية حول خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وتابعت لوبان، حسب وكالة "رويترز"، أنها لا تنوي إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
انتقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرشحة من حزب "الرابطة الوطنية" ومارين لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن "ماكرون حصل على 27.84% ومنافسته مارين لوبان على 23.15% من الأصوات بعد انتهاء عملية الفرز خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
".
وتجري جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية، يوم 24 أبريل/نيسان الجاري.