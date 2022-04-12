لوغانسك ودونيتسك... طريق الاستقلال

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في عام 2014، أعلن الرئيس الأوكراني تورتشينوف عن "عملية لمكافحة الإرهاب"، والتي تحولت في الصيف إلى حرب بمشاركة طيران وعربات مدرعة ثقيلة.

في فبراير/شباط 2014 ، حدث انقلاب في أوكرانيا، نتج عنه الإطاحة بالرئيس المنتخب قانونًا فيكتور يانوكوفيتش. في الوقت نفسه، في شبه جزيرة القرم وأوديسا وخاركوف ودونيتسك ولوغانسك ومدن أخرى، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية التي اختلفت مع نتائج الميدان الأوروبي. طالب سكان هذه المناطق بفيدرالية أوكرانيا، وظهرت قوات شعبية في دونباس. ردًا على هذا، أعلن الرئيس الأوكراني تورتشينوف عن "عملية لمكافحة الإرهاب"، والتي تحولت في الصيف إلى حرب بمشاركة طيران وعربات مدرعة ثقيلة.