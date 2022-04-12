https://arabic.sputniknews.com/20220412/لوكاشينكو-وابنه-يصلان-إلى-المحطة-الفضائية-فوستوتشني-1061108138.html
لوكاشينكو وابنه يصلان إلى المحطة الفضائية "فوستوتشني"
لوكاشينكو وابنه يصلان إلى المحطة الفضائية "فوستوتشني"
نجل رئيس الدولة البيلاروسية يرافق بشكل دوري والده في الاجتماعات الرسمية، آخر مرة شوهد في محادثات فبراير/شباط بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا في موسكو. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:36+0000
2022-04-12T09:36+0000
2022-04-12T09:36+0000
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير بوتين
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يشارك الابن الأصغر لرئيس بيلاروسيا، نيكولاي لوكاشينكو، في رحلة والده إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية، حيث يلتقي رئيس الدولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.قام الصحفيون الروس بتصوير مقطع فيديو لجولة رؤساء روسيا وبيلاروسيا في القاعدة الفضائية، يظهر فيه أيضًا نيكولاي لوكاشينكو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين
لوكاشينكو وابنه يصلان إلى المحطة الفضائية "فوستوتشني"
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نجل رئيس الدولة البيلاروسية يرافق بشكل دوري والده في الاجتماعات الرسمية، آخر مرة شوهد في محادثات فبراير/شباط بين رئيسي بيلاروسيا وروسيا في موسكو.
يشارك الابن الأصغر لرئيس بيلاروسيا، نيكولاي لوكاشينكو، في رحلة والده إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية، حيث يلتقي رئيس الدولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
قام الصحفيون الروس بتصوير مقطع فيديو لجولة رؤساء روسيا وبيلاروسيا في القاعدة الفضائية، يظهر فيه أيضًا نيكولاي لوكاشينكو.