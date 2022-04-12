https://arabic.sputniknews.com/20220412/ليبرمان-يرجح-عدم-دخول-إسرائيل-في-انتخابات-قريبة-1061132828.html
ليبرمان يرجح عدم دخول إسرائيل في انتخابات قريبة
ليبرمان يرجح عدم دخول إسرائيل في انتخابات قريبة
استبعد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إمكانية ذهاب بلاده إلى انتخابات عامة في الوقت الحالي. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T18:22+0000
2022-04-12T18:22+0000
2022-04-12T18:22+0000
العالم العربي
إسرائيل
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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ليبرمان ترجيحه عدم حل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الراهن، موضحا أن بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة سيتوجه إلى إبرام صفقة إدعاء مع النيابة العامة في بلاده حيال ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها.وأكدت الصحيفة العبرية أن تصريحات ليبرمان جاءت على هامش محادثاته الداخلية مع مسؤوليه في وزارة المالية في إطار العمل على الموازنة العامة الإسرائيلية.وأصدر أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، تعليماته لموظفيه باستمرار العمل على الميزانية المقبلة، بدعوى أنه لن تكون هناك انتخابات في المستقبل القريب في بلاده.وجاءت تصريحات ليبرمان على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما أنذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/بعد-رفضها-إنقاذ-حكومة-بينيت-هل-تسهم-القائمة-المشتركة-في-عودة-نتنياهو-لرئاسة-الوزراء؟-1061013729.html
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العالم العربي, إسرائيل
ليبرمان يرجح عدم دخول إسرائيل في انتخابات قريبة
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استبعد أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إمكانية ذهاب بلاده إلى انتخابات عامة في الوقت الحالي.
ونقلت صحيفة معاريف العبرية
، مساء اليوم الثلاثاء، عن ليبرمان ترجيحه عدم حل الحكومة الإسرائيلية، في الوقت الراهن، موضحا أن بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة
سيتوجه إلى إبرام صفقة إدعاء مع النيابة العامة في بلاده حيال ملفات الفساد التي يحاكم بشأنها.
وأكدت الصحيفة العبرية أن تصريحات ليبرمان جاءت على هامش محادثاته الداخلية مع مسؤوليه في وزارة المالية في إطار العمل على الموازنة العامة الإسرائيلية.
وأصدر أفيغدور ليبرمان، وزير المالية الإسرائيلي، تعليماته لموظفيه باستمرار العمل على الميزانية المقبلة، بدعوى أنه لن تكون هناك انتخابات في المستقبل القريب في بلاده.
وجاءت تصريحات ليبرمان على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، من الائتلاف الحكومي في البلاد
، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما أنذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.