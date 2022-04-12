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https://arabic.sputniknews.com/20220412/ليبياأعضاء-في-اللجنة-العسكرية-يعلقون-أعمالهم-ويتهمون-حكومة-الدبيبة-بالتعطيل--1061117608.html
ليبيا...أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
ليبيا...أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
تناقش الحلقة إعلان عدد من قيادات الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عملهم، احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات التي ارتكبتها حكومة عبد الحميد الدبيبة،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:46+0000
2022-04-12T12:46+0000
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بانوراما
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ليبيا..أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
ليبيا..أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
واتهم هؤلاء حكومة الدبيبة بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة بما يهدد الأمن القومي لليبيا – كما جاء في بيان لهم، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني.وللتعليق على هذا الموضوع، كانت "بانوراما" استضافت الباحث في الشؤون الليبية، إدريس أحميد، الذي وضع القرار في سياق ممارسة الضغوط على حكومة الدبيبة للقيام بالتزاماتها، بما فيها دفع مرتبات العسكريين.ورأى أحميدالتفاصيل في الملف الصوتي
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راديو, بانوراما, аудио

ليبيا...أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل

12:46 GMT 12.04.2022
ليبيا..أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة إعلان عدد من قيادات الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عملهم، احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات التي ارتكبتها حكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها.
واتهم هؤلاء حكومة الدبيبة بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة بما يهدد الأمن القومي لليبيا – كما جاء في بيان لهم، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني.
وللتعليق على هذا الموضوع، كانت "بانوراما" استضافت الباحث في الشؤون الليبية، إدريس أحميد، الذي وضع القرار في سياق ممارسة الضغوط على حكومة الدبيبة للقيام بالتزاماتها، بما فيها دفع مرتبات العسكريين.
ورأى أحميد

أن "المطالب التي رفعها العسكريون في اللجنة تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي والشارع الليبي، إلى ما تقوم به حكومة الوحدة من تعطيل للمسار العسكري، حسب تعبيره".

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