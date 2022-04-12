https://arabic.sputniknews.com/20220412/ليبياأعضاء-في-اللجنة-العسكرية-يعلقون-أعمالهم-ويتهمون-حكومة-الدبيبة-بالتعطيل--1061117608.html
ليبيا...أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
ليبيا...أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
تناقش الحلقة إعلان عدد من قيادات الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عملهم، احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات التي ارتكبتها حكومة عبد الحميد الدبيبة،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:46+0000
2022-04-12T12:46+0000
2022-04-12T12:46+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061116274_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_3d19a9ba4c09dceecbea9d217d3d40d5.png
ليبيا..أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
ليبيا..أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
واتهم هؤلاء حكومة الدبيبة بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة بما يهدد الأمن القومي لليبيا – كما جاء في بيان لهم، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني.وللتعليق على هذا الموضوع، كانت "بانوراما" استضافت الباحث في الشؤون الليبية، إدريس أحميد، الذي وضع القرار في سياق ممارسة الضغوط على حكومة الدبيبة للقيام بالتزاماتها، بما فيها دفع مرتبات العسكريين.ورأى أحميدالتفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1061116274_318:0:1251:700_1920x0_80_0_0_d1904a1785d1153e2e2e8ef0b2be52c2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
ليبيا...أعضاء في اللجنة العسكرية يعلقون أعمالهم ويتهمون حكومة الدبيبة بالتعطيل
تابعنا عبر
تناقش الحلقة إعلان عدد من قيادات الجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عملهم، احتجاجا على ما وصفوها بالممارسات التي ارتكبتها حكومة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها.
واتهم هؤلاء حكومة الدبيبة بالتسبب في عرقلة عمل اللجنة بما يهدد الأمن القومي لليبيا – كما جاء في بيان لهم، محذرين من أن ما آلت إليه البلاد من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني.
وللتعليق على هذا الموضوع، كانت "بانوراما
" استضافت الباحث في الشؤون الليبية، إدريس أحميد، الذي وضع القرار في سياق ممارسة الضغوط على حكومة الدبيبة للقيام بالتزاماتها، بما فيها دفع مرتبات العسكريين.
أن "المطالب التي رفعها العسكريون في اللجنة تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي والشارع الليبي، إلى ما تقوم به حكومة الوحدة من تعطيل للمسار العسكري، حسب تعبيره".