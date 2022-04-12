https://arabic.sputniknews.com/20220412/ماكرون-يؤيد-فكرة-ولاية-رئاسية-مدتها-سبع-سنوات-في-فرنسا-1061123641.html
ماكرون يؤيد فكرة ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات في فرنسا
ماكرون يؤيد فكرة ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات في فرنسا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يؤيد فكرة ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:27+0000
2022-04-12T14:27+0000
2022-04-12T14:27+0000
أخبار فرنسا
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ولكنه أشار في الوقت نفسه أنه يجب على الشعب أن يقرر ما إذا كان يمكن إعادة انتخاب نفس الشخص لنفس الفترة.وأضاف ماكرون بحسب ما نقلت قناة BFMTV، أنه ما إذا كان يمكن إعادة انتخاب نفس الشخص لنفس الفترة، يجب على الشعب أن يقرر. حاليا يتم انتخاب رئيس فرنسا مباشرة لمدة خمس سنوات. لا يجوز لنفس الشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين.جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. وفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 23.15%. وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم 24 أبريل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
ماكرون يؤيد فكرة ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات في فرنسا
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يؤيد فكرة ولاية رئاسية مدتها سبع سنوات.
ولكنه أشار في الوقت نفسه أنه يجب على الشعب أن يقرر ما إذا كان يمكن إعادة انتخاب نفس الشخص لنفس الفترة.
وقال ماكرون الذي يقوم برحلة إلى الألزاس اليوم الثلاثاء: "نعم، أفضل دعم ولاية مدتها سبع سنوات".
وأضاف ماكرون بحسب ما نقلت
قناة BFMTV، أنه ما إذا كان يمكن إعادة انتخاب نفس الشخص لنفس الفترة، يجب على الشعب أن يقرر. حاليا يتم انتخاب رئيس فرنسا مباشرة لمدة خمس سنوات. لا يجوز لنفس الشخص أن يتولى الرئاسة لأكثر من دورتين متتاليتين.
جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية
في فرنسا في 10 أبريل. وفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان 23.15%. وستجرى الجولة الثانية من التصويت يوم 24 أبريل.