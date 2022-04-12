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https://arabic.sputniknews.com/20220412/متحور-أوميكرون-إكس-إي-يظهر-في-اليابان-بعد-تفشيه-في-بريطانيا-1061130941.html
متحور "أوميكرون إكس إي" يظهر في اليابان بعد تفشيه في بريطانيا
متحور "أوميكرون إكس إي" يظهر في اليابان بعد تفشيه في بريطانيا
أبلغت اليابان عن أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون إكس إي"، وهي سلالة جديدة من فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، اكتشفت لأول مرة في بريطانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T17:41+0000
2022-04-12T17:41+0000
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عثر على متحور "إكس إي" في امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصلت إلى مطار ناريتا الدولي قادمة من الولايات المتحدة في 26 مارس/ آذار، ولم تكشف وزارة الصحة اليابانية عن جنسية السيدة على الفور، وقالت إنها لم تظهر أي أعراض.يأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه حالات الإصابة بالسلالة الجديدة في بريطانيا تقريبا، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".اعتبارا من 5 أبريل/ نيسان، تم تحديد 1125 حالة إصابة بالمتحور الفرعي "إكس إي" في المملكة المتحدة، ارتفاعا من 637 في 25 مارس. سجلت أول حالة مؤكدة في 19 يناير/ كانون الثاني هذا العام.اكتشف "XE" منذ ذلك الحين في تايلاند والهند وإسرائيل. يُشتبه في أن الحالات الإسرائيلية الأخيرة قد تكون تطورت بشكل مستقل.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/هل-وصل-المتحور-إكس-إي-إلى-الكويت؟-1060963415.html
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متحور "أوميكرون إكس إي" يظهر في اليابان بعد تفشيه في بريطانيا

17:41 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Eugene Hoshikoانطلاق مسيرة شعلة الأولمبياد دون احتفالات بسبب كورونا في اليابان، 25 مارس 2021
انطلاق مسيرة شعلة الأولمبياد دون احتفالات بسبب كورونا في اليابان، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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أبلغت اليابان عن أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون إكس إي"، وهي سلالة جديدة من فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19"، اكتشفت لأول مرة في بريطانيا.
عثر على متحور "إكس إي" في امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصلت إلى مطار ناريتا الدولي قادمة من الولايات المتحدة في 26 مارس/ آذار، ولم تكشف وزارة الصحة اليابانية عن جنسية السيدة على الفور، وقالت إنها لم تظهر أي أعراض.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه حالات الإصابة بالسلالة الجديدة في بريطانيا تقريبا، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
مخاوف من كورونا في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
هل وصل المتحور "إكس إي" إلى الكويت؟
8 أبريل, 07:09 GMT
اعتبارا من 5 أبريل/ نيسان، تم تحديد 1125 حالة إصابة بالمتحور الفرعي "إكس إي" في المملكة المتحدة، ارتفاعا من 637 في 25 مارس. سجلت أول حالة مؤكدة في 19 يناير/ كانون الثاني هذا العام.
اكتشف "XE" منذ ذلك الحين في تايلاند والهند وإسرائيل. يُشتبه في أن الحالات الإسرائيلية الأخيرة قد تكون تطورت بشكل مستقل.
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