https://arabic.sputniknews.com/20220412/مجلس-الأمن-الروسي-الأنشطة-البيولوجية-الأمريكية-غير-مقبولة-إطلاقا-1061123929.html
مجلس الأمن الروسي: الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير مقبولة إطلاقا
مجلس الأمن الروسي: الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير مقبولة إطلاقا
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: "من المستحيل عدم ذكر الأنشطة التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقرب من الحدود الروسية، ونحن ملزمون... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T14:30+0000
2022-04-12T14:30+0000
2022-04-12T14:30+0000
روسيا
دميتري ميدفيديف
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وأشار ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات بشأن إنشاء النظام الوطني للحماية من الآفات الجديدة، إلى أن "العمل هناك كان يتم خلف أبواب مغلقة".وأضاف ميدفيديف: "في الواقع، تم تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية، وتمت دراسة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تشكل تهديدًا للبشرية جمعاء".ووفقا له، فإن مثل هذا النشاط "غير مقبول إطلاقا" ويجب أن يكون "شفافا".وقال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، في 6 نيسان/أبريل، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن "الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية".وقال كيريلوف: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الخارجية-الروسية-تطلع-السفير-المصري-على-أهداف-العملية-العسكرية-في-دونباس-1061123174.html
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روسيا, دميتري ميدفيديف
مجلس الأمن الروسي: الأنشطة البيولوجية الأمريكية غير مقبولة إطلاقا
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: "من المستحيل عدم ذكر الأنشطة التي أطلقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقرب من الحدود الروسية، ونحن ملزمون أيضًا بأخذ كل هذا في الاعتبار، نحن نفهم تمامًا سبب إنشاء المعامل البيولوجية في أوكرانيا، وهناك بعض الأدلة على ذلك هذا ما تم الإعلان عنه".
وأشار ميدفيديف، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات بشأن إنشاء النظام الوطني للحماية من الآفات الجديدة، إلى أن "العمل هناك كان يتم خلف أبواب مغلقة".
وأضاف ميدفيديف: "في الواقع، تم تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية، وتمت دراسة الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض التي تشكل تهديدًا للبشرية جمعاء".
ووفقا له، فإن مثل هذا النشاط "غير مقبول إطلاقا" ويجب أن يكون "شفافا".
وقال إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية إيغور كيريلوف، في 6 نيسان/أبريل، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، إن "الولايات المتحدة تبني إمكاناتها العسكرية البيولوجية مستفيدة من الثغرات الموجودة في التشريعات الدولية".
وقال كيريلوف
: "عبر استغلال الثغرات في التشريعات الدولية، تعمل الإدارة الأمريكية باستمرار على تعزيز إمكاناتها البيولوجية العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".
ونقلاً عن بيانات وزارة الخارجية الصينية، أشار كيريلوف إلى أن البنتاغون يشرف اليوم على 336 مختبرًا في 30 منطقة خارج البلاد.