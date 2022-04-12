https://arabic.sputniknews.com/20220412/محافظ-البنك-المركزي-في-سريلانكا-يعلن-تعليقا-مؤقتا-لدفع-الديون-الخارجية-1061100957.html
محافظ البنك المركزي في سريلانكا يعلن تعليقا مؤقتا لدفع الديون الخارجية
محافظ البنك المركزي في سريلانكا يعلن تعليقا مؤقتا لدفع الديون الخارجية
قال مسؤولون في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إن بلادهم التي تواجه أزمات ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد، نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T06:59+0000
2022-04-12T06:59+0000
2022-04-12T06:59+0000
سريلانكا
اقتصاد
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وقال بي ناندالال وييراسينغ، محافظ البنك المركزي، للصحفيين: "لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا ومستحيلا. أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلفا اضطراريا عن السداد"، حسب وكالة "رويترز".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سريلانكا, اقتصاد
محافظ البنك المركزي في سريلانكا يعلن تعليقا مؤقتا لدفع الديون الخارجية
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قال مسؤولون في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، إن بلادهم التي تواجه أزمات ستعلق مؤقتا دفع الديون الخارجية لتجنب تخلف اضطراري عن السداد، نظرا لاحتياجها لاحتياطياتها المحدودة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.
وقال بي ناندالال وييراسينغ، محافظ البنك المركزي، للصحفيين: "لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحديا ومستحيلا. أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلفا اضطراريا عن السداد"، حسب وكالة "رويترز".