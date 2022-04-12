https://arabic.sputniknews.com/20220412/محمد-بن-راشد-التعاون-الفضائي-مع-الولايات-المتحدة-يعمق-فهم-البشر-للمريخ-1061130620.html
محمد بن راشد: التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة يعمق فهم البشر للمريخ
محمد بن راشد: التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة يعمق فهم البشر للمريخ
قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، إن التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء يعود بالمعرفة على الجميع. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T17:32+0000
2022-04-12T17:32+0000
2022-04-12T17:32+0000
العالم العربي
كوكب المريخ
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه سعيد بتوقيع مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.وتابع: "تهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر"، مضيفا: "مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في ٢٠١٤ و"مسبار الأمل" في ٢٠٢١".وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن مشروع "مسبار الأمل" أبرم اتفاقية تعاون مع مهمة "مافن" لاستكشاف المريخ التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية.ولفتت الوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاقية تتمحور حول تحليل البيانات العلمية للكوكب وتمهد لتعاون علمي واسع وتسمح بتبادل البيانات بين الطرفين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, كوكب المريخ
محمد بن راشد: التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة يعمق فهم البشر للمريخ
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قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، إن التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء يعود بالمعرفة على الجميع.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إنه سعيد بتوقيع مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية.
وتابع: "تهدف هذه الاتفاقية إلى تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر"، مضيفا: "مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في ٢٠١٤ و"مسبار الأمل" في ٢٠٢١".
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن مشروع "مسبار الأمل
" أبرم اتفاقية تعاون مع مهمة "مافن" لاستكشاف المريخ التابعة لوكالة "ناسا" الأمريكية.
ولفتت الوكالة، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتفاقية تتمحور حول تحليل البيانات العلمية للكوكب وتمهد لتعاون علمي واسع وتسمح بتبادل البيانات بين الطرفين.