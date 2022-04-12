https://arabic.sputniknews.com/20220412/مسؤول-تونسي-ارتفاع-الأسعار-أدى-إلى-انخفاض-الاستهلاك-لدى-المواطنين-1061118300.html
مسؤول تونسي: ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض الاستهلاك لدى المواطنين
مسؤول تونسي: ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض الاستهلاك لدى المواطنين
أكد مسؤول تونسي أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع في بداية شهر رمضان أدى إلى انخفاض الاستهلاك لدى التونسيين لعزوفهم عن الشراء. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:52+0000
2022-04-12T12:52+0000
2022-04-12T12:52+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة التونسية، أكد رئيس المنظّمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أن منظمته سجلت انخفاضا في الاستهلاك لدى التونسيين خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة.وعن أسباب هذا الانخفاض أوضح الرياحي أنه بسبب ما وصفه بـ "الشطط الكبير في الأسعار خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم".وكان خبراء ومهنيون في تونس قد حذروا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على البلاد، من ناحية تزودها بالحبوب والنفط، ومن ناحية انعكاس ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية على المالية العمومية، وسط مخاوف حقيقية من لجوء الحكومة إلى الرفع في الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/أسعار-النفط-أم-صندوق-النقد-لماذا-ارتفعت-أسعار-المحروقات-في-تونس-مرتين-خلال-شهر؟-1059708844.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
مسؤول تونسي: ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض الاستهلاك لدى المواطنين
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أكد مسؤول تونسي أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع في بداية شهر رمضان أدى إلى انخفاض الاستهلاك لدى التونسيين لعزوفهم عن الشراء.
وحسب تصريحات نقلها موقع نسمة
التونسية، أكد رئيس المنظّمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، أن منظمته سجلت انخفاضا في الاستهلاك لدى التونسيين خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 5 و10% مقارنة بنفس الفترة من السنوات السابقة.
وعن أسباب هذا الانخفاض أوضح الرياحي أنه بسبب ما وصفه بـ "الشطط الكبير في الأسعار
خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم".
ولفت إلى أن منظمته تلقت شكاوى تتحدث عن ارتفاع غير مبرر في الأسعار وتحديدا في الخضر والغلال.
وكان خبراء ومهنيون
في تونس قد حذروا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على البلاد، من ناحية تزودها بالحبوب والنفط، ومن ناحية انعكاس ارتفاع أسعار النفط والمواد الأساسية على المالية العمومية، وسط مخاوف حقيقية من لجوء الحكومة إلى الرفع في الأسعار.