https://arabic.sputniknews.com/20220412/مصدر-عسكري-موسكو-استضافت-مشاورات-تركية-سورية-1061121443.html
مصدر عسكري: موسكو استضافت مشاورات تركية سورية
مصدر عسكري: موسكو استضافت مشاورات تركية سورية
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يبحث مع لوكاشينكو الأزمة الأوكرانية، موسكو تستضيف لقاء بين سوريين وأتراك، قتلى وجرحى في انفجار بلبنان، تصاعد العنف في الضفة الغربية،... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T13:50+0000
2022-04-12T13:50+0000
2022-04-12T13:50+0000
راديو
بلا قيود
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مصدر عسكري: موسكو استضافت مشاورات تركية سورية
مصدر عسكري: موسكو استضافت مشاورات تركية سورية
تداولت وسائل إعلام تركية أنباء عن أن أنقرة تحاول فتح قنوات تواصل مع دمشق، لكن وزارة الخارجية السورية نفت الأمر بشكل قاطع، تلا ذلك تسريبات خاصة لـ "سبوتنيك" حول أن موسكو استضافت منذ بضعة أيام لقاء بين وفدين سوري وتركي، وسط تكتم من تركيا وسوريا وروسيا.حول هذا الموضوع، قال الضابط السوري المشارك في المفاوضات، الرائد حيدرة جواد، لـ "بلا قيود":بوتين يوضح أهداف العملية العسكرية في أوكرانياوجه أحد موظفي قاعدة "فوستوتشني" الفضائية ، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سؤالا خلال زيارته للقاعدة، حول أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟وهو ما أجاب عليه بوتين قائلا:تأتي الزيارة بعد يوم من لقاء بين الرئيس بوتين، والمستشار النمساوي كارل نهامر، في قصر الكرملين بموسكو.حول دلالات هذا اللقاء، قال المحلل السياسي، مارات بشيروف، لـ "سبوتنيك":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
مصدر عسكري: موسكو استضافت مشاورات تركية سورية
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نناقش في هذه الحلقة: بوتين يبحث مع لوكاشينكو الأزمة الأوكرانية، موسكو تستضيف لقاء بين سوريين وأتراك، قتلى وجرحى في انفجار بلبنان، تصاعد العنف في الضفة الغربية، فقرة "رحمة" الرمضانية من تونس.
تداولت وسائل إعلام تركية أنباء عن أن أنقرة تحاول فتح قنوات تواصل مع دمشق، لكن وزارة الخارجية السورية نفت الأمر بشكل قاطع، تلا ذلك تسريبات خاصة لـ "سبوتنيك
" حول أن موسكو استضافت منذ بضعة أيام لقاء بين وفدين سوري وتركي، وسط تكتم من تركيا وسوريا وروسيا.
حول هذا الموضوع، قال الضابط السوري المشارك في المفاوضات، الرائد حيدرة جواد، لـ "بلا قيود
":
“أجل، جرى لقاء بين الوفدين السوري والتركي، وكان بناء جدا، وأحرزنا تقدما فيه، إذ اتفقنا على عدة بنود تصب في مصلحة البلدين، منها الحفاظ ع وحدة الأراضي السورية وعدم المساس بها، وبسط السيادة على كامل الأراضي السورية، بمافي ذلك شرق الفرات، وهذه النقطة الأهم، ونرى أن من حق تركيا الدفاع عن أمنها القومي ضد المجموعات الإرهابية العاملة تحت الرعاية الأمريكية والقاطنة بشرق الفرات، وسنقوم بعمل استخباراتي مشترك بين الدولة التركية والسورية بما يخص شرق الفرات، وطرد عملاء أمريكا منها وإعادتها إلى ربوع الوطن الأم".
بوتين يوضح أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا
وجه أحد موظفي قاعدة "فوستوتشني" الفضائية ، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سؤالا خلال زيارته للقاعدة، حول أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟
وهو ما أجاب عليه بوتين قائلا:
سأوضح لك، ليس هناك أدنى شك أن الأهداف واضحة ونبيلة تمامًا، الهدف الرئيسي هو مساعدة الناس في دونباس التي أجبرنا على الاعتراف به، لأن سلطات كييف للأسف ومدفوعة من الغرب رفضت تنفيذ اتفاقيات مينسك الهادفة إلى إيجاد حلول سلمية لمشكلة دونباس، الهدف الثاني، القضاء على النازيين الذين بدؤوا في تحويل أوكرانيا إلى نقطة انطلاق لمعاداة روسيا، ولذلك أصبحت هذه العملية أمرا لا مفر منه".
تأتي الزيارة بعد يوم من لقاء بين الرئيس بوتين، والمستشار النمساوي كارل نهامر، في قصر الكرملين بموسكو.
حول دلالات هذا اللقاء، قال المحلل السياسي، مارات بشيروف، لـ "سبوتنيك
":
"هناك عدة مواضيع وفي مقدمتها توريد الغاز والحصول عليه بسعر رخيص، إضافة إلى ماريوبول حيث يتمركز عسكريون أجانب ويطلبون منا الإفراج عنهم، وبالنسبة للغاز أعتقد أن جواب الكرملين كان (اذهبوا إلى غازبروم) ولكن قبل ذلك يجب أن توافقوا على الدفع بالروبل، أما الجواب بشأن ضباط الأركان المحتجزين في مبنى بآزوفستال، فسنحقق معهم وإذا لم يكونوا مذنبين بأي شيء فسوف نطلق سراحهم، كانت المحادثة طويلة دامت لأكثر من ساعة، على طاولة طويلة تفصل بينهما، ليظهر بوتين عدم ثقته بما يقوله ضيفه، بشكل عام كان اللقاء إذلالا لائقا لنهامر".
التفاصيل في الملف الصوتي...