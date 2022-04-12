https://arabic.sputniknews.com/20220412/مصر-تتحرك-لمواجهة-نقص-مخزونات-القمح-وبناء-احتياطيات-للعام-القادم-1061128312.html
مصر تتحرك لمواجهة نقص مخزونات القمح وبناء احتياطيات للعام القادم
مصر تتحرك لمواجهة نقص مخزونات القمح وبناء احتياطيات للعام القادم
تعمل مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها، وبناء احتياطيات معقولة للعام القادم، بعدما أدت الأزمة الأوكرانية... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T16:04+0000
2022-04-12T16:04+0000
2022-04-12T16:04+0000
اقتصاد
أخبار مصر الآن
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تشتري الحكومة المصرية القمح عبر مناقصات دولية منتظمة، والتي طالما هيمنت عليها الإمدادات منخفضة التكلفة من روسيا وأوكرانيا، لكن القاهرة ألغت مناقصتين في الأسابيع الماضية، وقالت إنها ستعود إلى الأسواق في مايو/ آيار، بحسب وكالة "رويترز".وتسبب ذلك في انخفاض مخزونات القمح بشكل كبير إلى ما يكفي شهرين ونصف الشهر فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة ومن الأهداف الحكومية البالغة ستة أشهر.ومع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن مناقصة اليوم، لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ الاستيراد الأوروبية المعتمدة في دفتر مناقصات الهيئة فقط، وحددت الموعد النهائي لتقديم العروض عند 13 أبريل/ نيسان.رغم التراجع الملحوظ للمخزون، سيساعد الحصاد المحلي قريبا في تعزيز إمدادات البلاد، لكن مصر تسعى للتأكد من أن لديها احتياطيات كافية للعام المقبل. وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق أن الحكومة تجهز خططا لشراء القمح خارج نظام المناقصات لتعزيز مخزونها.وتسعى القاهرة بنشاط إلى البحث عن مصادر جديدة، حيث زار وفد مصري الهند هذا الأسبوع لمناقشة إمكانات إمدادات القمح، وفقا لما نقلته الوكالة عن شخص مطلع على الأمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن
مصر تتحرك لمواجهة نقص مخزونات القمح وبناء احتياطيات للعام القادم
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تعمل مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها، وبناء احتياطيات معقولة للعام القادم، بعدما أدت الأزمة الأوكرانية إلى اضطرابات في تجارة الحبوب العالمية.
تشتري الحكومة المصرية القمح عبر مناقصات دولية منتظمة
، والتي طالما هيمنت عليها الإمدادات منخفضة التكلفة من روسيا وأوكرانيا، لكن القاهرة ألغت مناقصتين في الأسابيع الماضية، وقالت إنها ستعود إلى الأسواق في مايو/ آيار، بحسب وكالة "رويترز".
وتسبب ذلك في انخفاض مخزونات القمح بشكل كبير إلى ما يكفي شهرين ونصف الشهر فقط، وهو أقل بكثير من المستويات الأخيرة ومن الأهداف الحكومية
البالغة ستة أشهر.
ومع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن مناقصة اليوم، لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ الاستيراد الأوروبية المعتمدة في دفتر مناقصات الهيئة فقط، وحددت الموعد النهائي لتقديم العروض عند 13 أبريل/ نيسان.
رغم التراجع الملحوظ للمخزون، سيساعد الحصاد المحلي قريبا في تعزيز إمدادات البلاد، لكن مصر تسعى للتأكد من أن لديها احتياطيات كافية للعام المقبل. وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق أن الحكومة تجهز خططا
لشراء القمح خارج نظام المناقصات لتعزيز مخزونها.
وتسعى القاهرة بنشاط إلى البحث عن مصادر جديدة، حيث زار وفد مصري الهند هذا الأسبوع لمناقشة إمكانات إمدادات القمح، وفقا لما نقلته الوكالة عن شخص مطلع على الأمر.