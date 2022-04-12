https://arabic.sputniknews.com/20220412/مصر-للطيران-تستأنف-رحلاتها-الجوية-المباشرة-بين-القاهرة-وموسكو-1061118610.html
مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو
مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو
أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو ابتداءً من 15 نيسان/أبريل الجاري. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الشركة في بيان، إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميا، يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800".وطالبت الشركة من عملائها: "الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين".وأهابت الشركة من "عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر".
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مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو
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أعلنت شركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو ابتداءً من 15 نيسان/أبريل الجاري.
وقالت الشركة في بيان، إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل رحلة واحدة يوميا، يوميًا رقم MS729 / MS730 اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق 15 أبريل 2022 وذلك على متن طائراتها البوينج B737-800".
وطالبت الشركة من عملائها: "الذين لديهم حجوزات سابقة والعملاء الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو
الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين".
وأهابت الشركة من "عملائها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر".