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https://arabic.sputniknews.com/20220412/معرض-المکاسب-النوویة-في-طهران-1061106142.html
معرض المکاسب النوویة في طهران
معرض المکاسب النوویة في طهران
افتتح في طهران معرض المکاسب النوویة التابع لمؤسسة الطاقة النوویة الوطنیة، وحضره رئیس الجمهوریة الإيرانية إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، وتفقد آخر المکاسب... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:52+0000
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معرض المکاسب النوویة في طهران

09:52 GMT 12.04.2022
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افتتح في طهران معرض المکاسب النوویة التابع لمؤسسة الطاقة النوویة الوطنیة، وحضره رئیس الجمهوریة الإيرانية إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، وتفقد آخر المکاسب للعلماء‌ الإیرانیین في هذا المعرض في قطاع النشاطات النوویة السلمیة.
© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Iranian Presidencyتظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران.
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Iranian Presidency
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران.
© AFP 2022 / Atta Kenare

المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل/نيسان 2022.

المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل/نيسان 2022. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل/نيسان 2022.

© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Iranian Presidency تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي (إلى اليمين) وهو يحيي فتاة في حدث خلال "اليوم الوطني السادس عشر للتكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران في 9 أبريل 2022.
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي (إلى اليمين) وهو يحيي فتاة في حدث خلال اليوم الوطني السادس عشر للتكنولوجيا النووية في العاصمة طهران في 9 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Iranian Presidency
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي (إلى اليمين) وهو يحيي فتاة في حدث خلال "اليوم الوطني السادس عشر للتكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران في 9 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Iranian Presidency تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية. "في العاصمة طهران.
تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال يوم التكنولوجيا النووية. في العاصمة طهران. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Iranian Presidency
تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية. "في العاصمة طهران.
© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
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