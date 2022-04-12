معرض المکاسب النوویة في طهران

© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Iranian Presidencyتظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران.
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© AFP 2022 / Iranian Presidency
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، يحضر حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران.
© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل/نيسان 2022.
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© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل/نيسان 2022.
© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Iranian Presidency تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي (إلى اليمين) وهو يحيي فتاة في حدث خلال "اليوم الوطني السادس عشر للتكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران في 9 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Iranian Presidency
تظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي (إلى اليمين) وهو يحيي فتاة في حدث خلال "اليوم الوطني السادس عشر للتكنولوجيا النووية" في العاصمة طهران في 9 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
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© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
© AFP 2022 / Iranian Presidency تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية. "في العاصمة طهران.
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© AFP 2022 / Iranian Presidency
تُظهر صورة قدمتها الرئاسة الإيرانية في 9 أبريل 2022 الرئيس إبراهيم رئيسي، يرافقه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أثناء حضوره حدثًا خلال "يوم التكنولوجيا النووية. "في العاصمة طهران.
© AFP 2022 / Atta Kenareالمنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.
8/8
© AFP 2022 / Atta Kenare
المنتجات النووية والصيدلانية الإيرانية المعروضة في العاصمة طهران، بعد يوم من احتفال البلاد باليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، في 10 أبريل 2022.