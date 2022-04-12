https://arabic.sputniknews.com/20220412/منظمة-التجارة-العالمية-ارتفاع-أسعار-الغاز-سيضر-أوروبا-أكثر-من-الولايات-المتحدة-1061114061.html
منظمة التجارة العالمية: ارتفاع أسعار الغاز سيضر أوروبا أكثر من الولايات المتحدة
منظمة التجارة العالمية: ارتفاع أسعار الغاز سيضر أوروبا أكثر من الولايات المتحدة
ذكر تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير أكبر على أوروبا منه على الولايات المتحدة الأمريكية. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:04+0000
2022-04-12T12:04+0000
2022-04-12T12:04+0000
اقتصاد
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وجاء في التقرير: "ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 45% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار إلى 41.0 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ظلت الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة نسبيا عند نحو 4.9 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي أوروبا بدأت التصريحات حول الحاجة إلى تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية في الظهور بصوت أعلى. ويتم دعم مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا بنشاط من قبل الولايات المتحدة، التي تدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
منظمة التجارة العالمية: ارتفاع أسعار الغاز سيضر أوروبا أكثر من الولايات المتحدة
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ذكر تقرير لمنظمة التجارة العالمية صدر، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون له تأثير أكبر على أوروبا منه على الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء في التقرير: "ارتفع سعر الغاز
الطبيعي في أوروبا بنسبة 45% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار إلى 41.0 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما ظلت الأسعار في الولايات المتحدة منخفضة نسبيا عند نحو 4.9 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يقلل الدخل الحقيقي والطلب على الواردات في جميع أنحاء العالم، بينما من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي تأثير أكبر على أوروبا.
وأعلنت الدول الغربية عن سلسلة من العقوبات الجديدة ضد روسيا بسب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي أوروبا بدأت التصريحات حول الحاجة إلى تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية في الظهور بصوت أعلى. ويتم دعم مسار رفض إمدادات النفط والغاز من روسيا بنشاط من قبل الولايات المتحدة، التي تدعو المنتجين البديلين إلى زيادة إنتاجهم.