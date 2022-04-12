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https://arabic.sputniknews.com/20220412/منظمة-التجارة-العالمية-تخفض-توقعاتها-بشأن-نمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-العالمي-في-2022-1061117453.html
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 إلى 2.8 بالمئة من 4.1 بالمئة بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T12:43+0000
2022-04-12T12:43+0000
اقتصاد
التجارة العالمية
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جنيف- سبوتنيك. وجاء في تقرير للمنظمة، نُشر اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2022، أي 1.3 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.1 بالمئة".ويشير التقرير أيضًا إلى تسارع النمو حتى 3.2 بالمئة في عام 2023، ليقترب من المؤشر المتوسط 3.0 بالمئة في الفترة من 2010 إلى 2019.وذكر التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ساءت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، مما دفع الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للتجارة العالمية خلال العامين المقبلين.وأضاف التقرير أن "المنظمة تتوقع حاليًا نمو تجارة البضائع بنسبة 3.0 بالمئة في عام 2022 - مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.7 بالمئة - و3.4 بالمئة في عام 2023، لكن هذه التقديرات أقل دقة من المعتاد بسبب الطبيعة المتقلبة للصراع".
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اقتصاد, التجارة العالمية, أخبار العالم الآن

منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022

12:43 GMT 12.04.2022
© Sputnik . Ruben Sprichمنظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© Sputnik . Ruben Sprich
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خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022 إلى 2.8 بالمئة من 4.1 بالمئة بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا.
جنيف- سبوتنيك. وجاء في تقرير للمنظمة، نُشر اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2022، أي 1.3 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.1 بالمئة".
ويشير التقرير أيضًا إلى تسارع النمو حتى 3.2 بالمئة في عام 2023، ليقترب من المؤشر المتوسط 3.0 بالمئة في الفترة من 2010 إلى 2019.
وذكر التقرير أن آفاق النمو الاقتصادي العالمي ساءت منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، مما دفع الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للتجارة العالمية خلال العامين المقبلين.
وأضاف التقرير أن "المنظمة تتوقع حاليًا نمو تجارة البضائع بنسبة 3.0 بالمئة في عام 2022 - مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.7 بالمئة - و3.4 بالمئة في عام 2023، لكن هذه التقديرات أقل دقة من المعتاد بسبب الطبيعة المتقلبة للصراع".
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