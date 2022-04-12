https://arabic.sputniknews.com/20220412/منظمة-التجارة-العالمية-تخفض-توقعاتها-للنمو-العالمي-بشكل-كبير-هذا-العام-1061135139.html
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي بشكل كبير هذا العام
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي بشكل كبير هذا العام
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 إلى 2.8% من التقدير السابق المتوقع والبالغ 4.1%. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T20:17+0000
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جنيف- سبوتنيك. وقال تقرير صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في عام 2022، بانخفاض 1.3% ن التوقعات السابقة".ومع ذلك، قالت المنظمة إنه ينبغي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% في عام 2023، وهو ما يقارب متوسط المعدل البالغ 3% بين عامي 2010 و2019.سيبلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان رابطة الدول المستقلة، باستثناء أوكرانيا، 7.9% هذا العام، مع توقع انخفاض الواردات الإقليمية بنسبة 12% نتيجة لذلك.وقالت منظمة التجارة العالمية إن صادرات رابطة الدول المستقلة، من ناحية أخرى، لن تتأثر بالأزمة في أوكرانيا. وجاء في التقرير أن "الصادرات يجب أن تنمو بنسبة 4.9% مع استمرار الدول الأخرى في الاعتماد على الطاقة الروسية".في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاعتداءات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية كذلك إلى درء التهديدات التي وجهتها كييف إلى روسيا والتي شملت التلويح بتطوير أسلحة دمار شامل. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزمة عقوبات شاملة ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/العالم-يقترب-من-ركود-اقتصادي-جامح-وهذه-أبرز-مؤشراته-1061085851.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي بشكل كبير هذا العام
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خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 إلى 2.8% من التقدير السابق المتوقع والبالغ 4.1%.
جنيف- سبوتنيك
. وقال تقرير صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في عام 2022، بانخفاض 1.3% ن التوقعات السابقة".
ومع ذلك، قالت المنظمة إنه ينبغي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% في عام 2023، وهو ما يقارب متوسط المعدل البالغ 3% بين عامي 2010 و2019.
سيبلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان رابطة الدول المستقلة، باستثناء أوكرانيا، 7.9% هذا العام، مع توقع انخفاض الواردات الإقليمية بنسبة 12% نتيجة لذلك.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن صادرات رابطة الدول المستقلة، من ناحية أخرى، لن تتأثر بالأزمة في أوكرانيا. وجاء في التقرير أن "الصادرات يجب أن تنمو بنسبة 4.9% مع استمرار الدول الأخرى في الاعتماد على الطاقة الروسية".
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاعتداءات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية كذلك إلى درء التهديدات التي وجهتها كييف إلى روسيا والتي شملت التلويح بتطوير أسلحة دمار شامل. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزمة عقوبات شاملة ضد موسكو.