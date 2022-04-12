عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220412/منظمة-التجارة-العالمية-تخفض-توقعاتها-للنمو-العالمي-بشكل-كبير-هذا-العام-1061135139.html
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي بشكل كبير هذا العام
منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي بشكل كبير هذا العام
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 إلى 2.8% من التقدير السابق المتوقع والبالغ 4.1%. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T20:17+0000
2022-04-12T20:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464520_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_c84485f21bc48b0eae37ff087c7ff02d.jpg
جنيف- سبوتنيك. وقال تقرير صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في عام 2022، بانخفاض 1.3% ن التوقعات السابقة".ومع ذلك، قالت المنظمة إنه ينبغي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% في عام 2023، وهو ما يقارب متوسط ​​المعدل البالغ 3% بين عامي 2010 و2019.سيبلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان رابطة الدول المستقلة، باستثناء أوكرانيا، 7.9% هذا العام، مع توقع انخفاض الواردات الإقليمية بنسبة 12% نتيجة لذلك.وقالت منظمة التجارة العالمية إن صادرات رابطة الدول المستقلة، من ناحية أخرى، لن تتأثر بالأزمة في أوكرانيا. وجاء في التقرير أن "الصادرات يجب أن تنمو بنسبة 4.9% مع استمرار الدول الأخرى في الاعتماد على الطاقة الروسية".في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاعتداءات الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية كذلك إلى درء التهديدات التي وجهتها كييف إلى روسيا والتي شملت التلويح بتطوير أسلحة دمار شامل. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزمة عقوبات شاملة ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/العالم-يقترب-من-ركود-اقتصادي-جامح-وهذه-أبرز-مؤشراته-1061085851.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/45/1045464520_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_ebb36056c2e14d02a835bc644451eb5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي بشكل كبير هذا العام

20:17 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Sue Ogrockiمؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أوكلاهوما، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Sue Ogrocki
تابعنا عبرTelegram
خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 إلى 2.8% من التقدير السابق المتوقع والبالغ 4.1%.
جنيف- سبوتنيك. وقال تقرير صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8% في عام 2022، بانخفاض 1.3% ن التوقعات السابقة".
ومع ذلك، قالت المنظمة إنه ينبغي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% في عام 2023، وهو ما يقارب متوسط ​​المعدل البالغ 3% بين عامي 2010 و2019.
سيبلغ الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لبلدان رابطة الدول المستقلة، باستثناء أوكرانيا، 7.9% هذا العام، مع توقع انخفاض الواردات الإقليمية بنسبة 12% نتيجة لذلك.
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - شاحنات نقل في ميناء دوفير، بعد حظر المنقلبين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العالم يقترب من ركود اقتصادي جامح... وهذه أبرز مؤشراته
أمس, 15:22 GMT
وقالت منظمة التجارة العالمية إن صادرات رابطة الدول المستقلة، من ناحية أخرى، لن تتأثر بالأزمة في أوكرانيا. وجاء في التقرير أن "الصادرات يجب أن تنمو بنسبة 4.9% مع استمرار الدول الأخرى في الاعتماد على الطاقة الروسية".
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاعتداءات الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية كذلك إلى درء التهديدات التي وجهتها كييف إلى روسيا والتي شملت التلويح بتطوير أسلحة دمار شامل. ردا على العملية الروسية، فرضت الدول الغربية حزمة عقوبات شاملة ضد موسكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 на одной из улиц Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ48 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала