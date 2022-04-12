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https://arabic.sputniknews.com/20220412/ميتا-تعتزم-البدء-في-تجريب-أدوات-تحقيق-الأموال-ضمن-عالمها-ميتافيرس-1061098092.html
ميتا تعتزم البدء في تجريب أدوات تحقيق الأموال ضمن عالمها ميتافيرس
ميتا تعتزم البدء في تجريب أدوات تحقيق الأموال ضمن عالمها ميتافيرس
أعلنت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك في بيان يوم الاثنين، إنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T02:07+0000
2022-04-12T02:07+0000
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وقالت ميتا في بيان، إن الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية، من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.ويختبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا برنامجا لمجموعة صغيرة من مستخدمي هورايزن وورلدز في الولايات المتحدة ليقدم من خلاله مدفوعات للمشاركين شهريا، مقابل استخدام الخصائص الجديدة التي تطلقها الشركة.وفي محادثة مع باكورة المستخدمين أجريت داخل هورايزن وورلدز باستخدام صور رمزية، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، "نريد ألا يكون هناك سوى الكثير من العوالم الرائعة، ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك الكثير من المبدعين الذين يمكنهم دعم أنفسهم وجعل هذه هي وظيفتهم".تستثمر الشركة بكثافة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز في إطار رهانها الجديد على ميتافيرس، وهي فكرة مستقبلية لشبكة من العوالم الافتراضية التي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب.
https://arabic.sputniknews.com/20220407/تقارير-ميتا-تعمل-على-طرح-عملات-رقمية-باسم-مارك-زوكربرغ-1060945155.html
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ميتا تعتزم البدء في تجريب أدوات تحقيق الأموال ضمن عالمها ميتافيرس

02:07 GMT 12.04.2022
© AP Photo / Tony Avelarمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى "ميتا"، 28 أكتوبر 2021
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
© AP Photo / Tony Avelar
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أعلنت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك في بيان يوم الاثنين، إنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.
وقالت ميتا في بيان، إن الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية، من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.
وقالت الشركة إنه باستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.
ويختبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي أيضا برنامجا لمجموعة صغيرة من مستخدمي هورايزن وورلدز في الولايات المتحدة ليقدم من خلاله مدفوعات للمشاركين شهريا، مقابل استخدام الخصائص الجديدة التي تطلقها الشركة.
وفي محادثة مع باكورة المستخدمين أجريت داخل هورايزن وورلدز باستخدام صور رمزية، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، "نريد ألا يكون هناك سوى الكثير من العوالم الرائعة، ولكي يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك الكثير من المبدعين الذين يمكنهم دعم أنفسهم وجعل هذه هي وظيفتهم".
الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
تقارير: "ميتا" تعمل على طرح عملات رقمية باسم مارك زوكربرغ
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تستثمر الشركة بكثافة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز في إطار رهانها الجديد على ميتافيرس، وهي فكرة مستقبلية لشبكة من العوالم الافتراضية التي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة، حيث يمكن للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعي واللعب.
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