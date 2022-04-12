https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزارة-المال-الروسية-تنفي-التخلف-عن-سداد-سندات-يوروبوند-1061115161.html

وزارة المال الروسية تنفي التخلف عن سداد سندات "يوروبوند"

وزارة المال الروسية تنفي التخلف عن سداد سندات "يوروبوند"

صرح وزير المال الروسي، أنطون سيلوانوف، أن "المعلومات حول التخلف عن سداد سندات يوروبوند الروسية غير صحيحة، ولم يتمكن المستثمرون الأجانب، بمن فيهم الأمريكيون، من... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T12:15+0000

2022-04-12T12:15+0000

2022-04-12T12:15+0000

روسيا

اقتصاد

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وأضاف سيلوانوف: "المعلومات التي نشرتها "سي إن إن" غير صحيحة، روسيا لم تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها لليورو بوند".وأردف سيلوانوف: "هذا لا يمكن اعتباره تقصيرًا، لأن روسيا لديها جميع الوسائل للوفاء بالتزاماتها".ويعتقد سيلوانوف أنه "يجب إحالة جميع المطالبات المحتملة للدائنين فيما يتعلق بالوضع الحالي إلى سلطات الدول التي خلقت بشكل غير قانوني عقبات لروسيا للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون".وأوضح سيلوانوف أن "الإجراءات غير القانونية للبنوك الأمريكية والحكومة الأمريكية، والتي أوقفت سداد المدفوعات إلى روسيا بالعملة الأجنبية، منعت استلام المدفوعات المستحقة لبعض المستثمرين الأجانب".وأضاف أنه "من أجل حماية حقوق المستثمرين، اتخذت روسيا بصفتها مقترضًا مسؤولًا، إجراءات إضافية من خلال حجز المبالغ اللازمة بالروبل في الودائع الروسية".وشدد على أنه "بالنظر إلى أن السندات غير المستردة، مع استثناءات نادرة، تخص مستثمرين أجانب، فإن الإجراءات الجائرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية تنتهك في المقام الأول مصالح الأجانب، بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين".وأعلنت وزارة المال الروسية، في6 أبريل/نيسان، أنها أوفت لأول مرة بالتزاماتها بتسديد سندات اليوروبوند (سندات مقومة باليورو) السيادية لحامليها الأجانب مقابل 649.2 مليون دولار ودفعت بالروبل، بسبب رفض بنك وكيل أجنبي تنفيذ الأوامر الدفع بالعملة الأجنبية.علاوة على ذلك، فإن التحويل إلى عملات أجنبية لن يكون ممكنًا قبل أن يسمح لروسيا الوصول إلى حسابات العملات الأجنبية المجمدة.وقالت الوزارة: "رفض بنك مراسل أجنبي تنفيذ الأوامر الخاصة بدفع دخل الكوبون وسندات اليوروبوند الروسية المستحقة في عام 2022 ودفع قسيمة على سندات اليوروبوند في عام 2042 بمبلغ إجمالي قدره 649.2 مليون دولار مستحقة في 4 أبريل 2022".

https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعقتل-عنصرا-تابعا-لمنظمة-القطاع-الأيمن-النازية-1061110212.html

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روسيا, اقتصاد