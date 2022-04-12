https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزير-الصحة-الروسي-يحذر-من-موجة-جديدة-لفيروس-كورونا-1061108023.html

وزير الصحة الروسي يحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا

وزير الصحة الروسي يحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا

حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مخاطر موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول الأوروبية والصين وروسيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T09:37+0000

2022-04-12T09:37+0000

2022-04-12T09:37+0000

روسيا

فيروس كورونا

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وأضاف أن هذه الموجة يمكن أن تحدث في آواخر الربيع وأوائل الصيف، ووصول الموجة إلى روسيا يعتمد على سلوك الروس.وفي مقابلة على قناة "روسيا 24"، قال موراشكو أن وزارة الصحة لا تستبعد حدوث موجة جديدة من الإصابات في روسيا، قائلا: "نرى أنه في عدد من البلدان اليوم، بدأ العاملون في المجال الطبي بالفعل في التأكد من زيادة في الإصابات. نحن نتحدث عن بعض الدول الأوروبية والصين، وروسيا تستعد لنفس تطور الأحداث. كل موجات الإصابة التي كانت قبل اليوم، كل منها كانت أقوى وأقوى من سابقتها".هذا وتحدث فلاديمير شولانوف، كبير إخصائيي الأمراض المعدية المستقل بوزارة الصحة، عن احتمالية ظهور موجة جديدة من الوباء، مشيرا إلى زيادة عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 في مناطق غرب المحيط الهادئ و في أوروبا. وفي هذا الصدد، قال الطبيب: يجب أن تكون روسيا مستعدة لمزيد من انتشار العدوى.وبدأ معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا في الانخفاض نهاية فبراير، إلى جانب ذلك، انخفض عدد حالات العلاج في المستشفيات وكذلك الوفيات. ومع ذلك، وفقًا لـ"هيئة حماية المستهلك"، اعتبارا من 12 أبريل، تم تسجيل زيادة في متوسط ​​معدل الإصابة في روسيا (65.24 لكل 100000 نسمة) في 46 منطقة، كما تم التحذير من الإسراع في رفع القيود المفروضة.

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روسيا, فيروس كورونا