https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزير-الصحة-الروسي-يحذر-من-موجة-جديدة-لفيروس-كورونا-1061108023.html
وزير الصحة الروسي يحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا
وزير الصحة الروسي يحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا
حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مخاطر موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول الأوروبية والصين وروسيا. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T09:37+0000
2022-04-12T09:37+0000
2022-04-12T09:37+0000
روسيا
فيروس كورونا
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وأضاف أن هذه الموجة يمكن أن تحدث في آواخر الربيع وأوائل الصيف، ووصول الموجة إلى روسيا يعتمد على سلوك الروس.وفي مقابلة على قناة "روسيا 24"، قال موراشكو أن وزارة الصحة لا تستبعد حدوث موجة جديدة من الإصابات في روسيا، قائلا: "نرى أنه في عدد من البلدان اليوم، بدأ العاملون في المجال الطبي بالفعل في التأكد من زيادة في الإصابات. نحن نتحدث عن بعض الدول الأوروبية والصين، وروسيا تستعد لنفس تطور الأحداث. كل موجات الإصابة التي كانت قبل اليوم، كل منها كانت أقوى وأقوى من سابقتها".هذا وتحدث فلاديمير شولانوف، كبير إخصائيي الأمراض المعدية المستقل بوزارة الصحة، عن احتمالية ظهور موجة جديدة من الوباء، مشيرا إلى زيادة عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 في مناطق غرب المحيط الهادئ و في أوروبا. وفي هذا الصدد، قال الطبيب: يجب أن تكون روسيا مستعدة لمزيد من انتشار العدوى.وبدأ معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا في الانخفاض نهاية فبراير، إلى جانب ذلك، انخفض عدد حالات العلاج في المستشفيات وكذلك الوفيات. ومع ذلك، وفقًا لـ"هيئة حماية المستهلك"، اعتبارا من 12 أبريل، تم تسجيل زيادة في متوسط معدل الإصابة في روسيا (65.24 لكل 100000 نسمة) في 46 منطقة، كما تم التحذير من الإسراع في رفع القيود المفروضة.
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روسيا, فيروس كورونا
وزير الصحة الروسي يحذر من موجة جديدة لفيروس كورونا
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حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مخاطر موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول الأوروبية والصين وروسيا.
وأضاف أن هذه الموجة يمكن أن تحدث في آواخر الربيع وأوائل الصيف، ووصول الموجة إلى روسيا يعتمد على سلوك الروس.
وفي مقابلة على قناة "روسيا 24"، قال موراشكو أن وزارة الصحة لا تستبعد حدوث موجة
جديدة من الإصابات في روسيا، قائلا: "نرى أنه في عدد من البلدان اليوم، بدأ العاملون في المجال الطبي بالفعل في التأكد من زيادة في الإصابات. نحن نتحدث عن بعض الدول الأوروبية
والصين، وروسيا تستعد لنفس تطور الأحداث. كل موجات الإصابة التي كانت قبل اليوم، كل منها كانت أقوى وأقوى من سابقتها".
ووفقا للوزير، تم تسجيل انخفاض في معدل الإصابة في البلاد، ولكن في نفس الوقت تتم مراقبة ما يصل إلى 200 ألف مريض مصاب بـ COVID-19 في المنظمات الطبية. واعترف موراشكو بأن عدد حالات الإصابة المكتشفة قد يرتفع في أواخر مايو ويونيو. قائلا: "من المهم أن نفهم أن الموجة الجديدة، بما في ذلك قوتها، ستعتمد على كيفية تعاملنا معها"، موضحا أنه كان يقصد، من بين أمور أخرى، إعادة التطعيم والامتثال للمعايير الصحية.
هذا وتحدث فلاديمير شولانوف، كبير إخصائيي الأمراض المعدية المستقل بوزارة الصحة، عن احتمالية ظهور موجة جديدة من الوباء، مشيرا إلى زيادة عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى COVID-19 في مناطق غرب المحيط الهادئ و في أوروبا. وفي هذا الصدد، قال الطبيب: يجب أن تكون روسيا مستعدة لمزيد من انتشار العدوى.
وبدأ معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا في الانخفاض نهاية فبراير، إلى جانب ذلك، انخفض عدد حالات العلاج في المستشفيات وكذلك الوفيات. ومع ذلك، وفقًا لـ"هيئة حماية المستهلك"، اعتبارا من 12 أبريل، تم تسجيل زيادة في متوسط معدل الإصابة في روسيا (65.24 لكل 100000 نسمة) في 46 منطقة، كما تم التحذير من الإسراع في رفع القيود المفروضة.