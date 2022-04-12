https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزير-تونسي-بإمكاننا-أن-نصبح-مركزا-للتكنولوجيا-الصيدلية-الحديثة-1061104351.html
وزير تونسي: بإمكاننا أن نصبح مركزا للتكنولوجيا الصيدلية الحديثة
وزير تونسي: بإمكاننا أن نصبح مركزا للتكنولوجيا الصيدلية الحديثة
قال وزير الصحة التونسي، علي المرابط، إن بلاده بإمكانها أن تصبح مركزا للتكنولوجيا الحديثة. 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T08:13+0000
2022-04-12T08:13+0000
2022-04-12T08:13+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب موقع إذاعة نسمة التونسي، قال الوزير، أمس، إنه يمكن لتونس أن تكون مركزا للتكنولوجيا الحديثة والصناعات الصيدلية المتطورة جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء له مع مجمع "بيار فابر" في شمال أفريقيا، وقد خصص اللقاء لمناقشة التعاون بين المخابر ووزارة الصحة التونسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
وزير تونسي: بإمكاننا أن نصبح مركزا للتكنولوجيا الصيدلية الحديثة
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قال وزير الصحة التونسي، علي المرابط، إن بلاده بإمكانها أن تصبح مركزا للتكنولوجيا الحديثة.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسي
، قال الوزير، أمس، إنه يمكن لتونس أن تكون مركزا للتكنولوجيا الحديثة والصناعات الصيدلية المتطورة
جاءت تصريحات الوزير خلال لقاء له مع مجمع "بيار فابر" في شمال أفريقيا، وقد خصص اللقاء لمناقشة التعاون بين المخابر ووزارة الصحة التونسية.