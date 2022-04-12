https://arabic.sputniknews.com/20220412/وقفة-تضامنية-مع-نضال-ومقاومة-الشعب-الفلسطيني-ضد-الاحتلال-صور-1061127986.html

وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"... صور

وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"... صور

نظم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان لقاء تضامنيا، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، بعنوان... 12.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-12T15:51+0000

2022-04-12T15:51+0000

2022-04-12T15:51+0000

العالم العربي

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وجاء اللقاء "تأييداً ودعماً لنضال الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال، وافتخاراً بالشهيد رعد حازم ورفاقه الذين سبقوه، وانتصاراً لأبطال جنين في صمودهم بوجه المحتلين".وقال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الوقفة اليوم هي لدعم المقاومة في فلسطين ولإدانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على شعب فلسطين، وهي صرخة تؤكد على التمسك بنهج التحرير فلسطين، كل فلسطين، وإنهاء هذا الكيان الغاصب في هذه المنطقة".وأشار الى أن "ما فعلته هذه الزمرة الحاكمة في الكيان الصهيوني الإسرائيلي بشعب فلسطين، جعل الشعب الفلسطيني يعتبر الموجودين على الأراضي المحتلة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين مغتصبين للأرض".تابع: "وأساسا ليس هناك مدنيين لأن كل مستوطن هو مسلح وعسكري مبطن، ونسبة المدنيين هي بسيطة ولا تعتبر، والأغلبية باللباس المدني والعسكري هم معتدون ومغتصبون وقتلة والشعب الفلسطيني والمقاومة تتعاطى معهم على هذا الأساس".وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون مصطفى حمدان إن "الوقفة هي تأييد ودعم لانتفاضه شعبنا الفلسطيني، انتفاضه شهر رمضان التي بدأت مع قدومه العمليات".وأضاف لـ"سبوتنيك": "هناك شهداء سطروا مراحل العودة إلى كل فلسطين، من الجليل الى النقب ومن النهر الى البحر والقدس عاصمتها، هذا الجيل الجديد الذي حاولوا احباطه بمختلف الوسائل وتحت عدة مسميات من التقسيم الى التفتيت وتطبيع عربي، نرى أنه يمسك سلاحه وسكينه ويقود عربته ليقتل العسكريين الإسرائيليين، ويثبت أن هذه المعركة لن تهدأ إلا عندما نحرر كل فلسطين".

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العالم العربي