وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"... صور
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
نظم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية في لبنان لقاء تضامنيا، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، بعنوان "دماء الشهداء تصنع الانتصارات وفلسطين حتماً ستتحرر".
وجاء اللقاء "تأييداً ودعماً لنضال الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال، وافتخاراً بالشهيد رعد حازم ورفاقه الذين سبقوه، وانتصاراً لأبطال جنين في صمودهم بوجه المحتلين".
وقال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الوقفة اليوم هي لدعم المقاومة في فلسطين ولإدانة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على شعب فلسطين، وهي صرخة تؤكد على التمسك بنهج التحرير فلسطين، كل فلسطين، وإنهاء هذا الكيان الغاصب في هذه المنطقة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأشار الى أن "ما فعلته هذه الزمرة الحاكمة في الكيان الصهيوني الإسرائيلي بشعب فلسطين، جعل الشعب الفلسطيني يعتبر الموجودين على الأراضي المحتلة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين مغتصبين للأرض".
تابع: "وأساسا ليس هناك مدنيين لأن كل مستوطن هو مسلح وعسكري مبطن، ونسبة المدنيين هي بسيطة ولا تعتبر، والأغلبية باللباس المدني والعسكري هم معتدون ومغتصبون وقتلة والشعب الفلسطيني والمقاومة تتعاطى معهم على هذا الأساس".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين- المرابطون مصطفى حمدان إن "الوقفة هي تأييد ودعم لانتفاضه شعبنا الفلسطيني، انتفاضه شهر رمضان التي بدأت مع قدومه العمليات".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
وقفة تضامنية مع "نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال"، أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف لـ"سبوتنيك": "هناك شهداء سطروا مراحل العودة إلى كل فلسطين، من الجليل الى النقب ومن النهر الى البحر والقدس عاصمتها، هذا الجيل الجديد الذي حاولوا احباطه بمختلف الوسائل وتحت عدة مسميات من التقسيم الى التفتيت وتطبيع عربي، نرى أنه يمسك سلاحه وسكينه ويقود عربته ليقتل العسكريين الإسرائيليين، ويثبت أن هذه المعركة لن تهدأ إلا عندما نحرر كل فلسطين".