https://arabic.sputniknews.com/20220412/وكالة-رويترز-تنشر-خبرا-كاذبا-على-لسان-محمد-الحوثي-وتعتذر-بعدها-1061098454.html
وكالة "رويترز" تنشر خبرا كاذبا على لسان محمد الحوثي وتعتذر بعدها
وكالة "رويترز" تنشر خبرا كاذبا على لسان محمد الحوثي وتعتذر بعدها
نشرت وكالة رويترز، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، خبرا قالت إنه على لسان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، وتبين بعد ذلك أنه كاذب لتسحبه... 12.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-12T03:34+0000
2022-04-12T03:34+0000
2022-04-12T03:56+0000
محمد علي الحوثي
رويترز
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نص خبر رويترز الكاذبوجاء في نص الخبر الكاذب الذي نشرته رويترز، "قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدة يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان قدمت للبنك المركزي اليمني خمسة مليارات دولار لمساعدتها على صرف رواتب الموظفين في حكومة صنعاء"."سبوتنيك" ترفض نشر الخبرفي بداية نشر الخبر عبر خدمة وكالة رويترز الإخبارية تحقق محررو وكالة "سبوتنيك" من الحساب الرسمي لمحمد علي الحوثي على تويتر، ووجدوا أنه لا يحتوي على تلك التغريدة فرفضوا نشره، لحين معرفة مصدر المعلومة.الحوثي يكذب رويترزبعدها بوقت قليل، نفى الحوثي الخبر قائلا على حسابه بتويتر، "مؤسف أن تسقط وكالة الأنباء الدولية رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير، فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه".وأضاف، "يجب على رويترز وغيرها من وسائل الإعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر".رويترز تعتذر وتسحب الخبربعد تغريدات الحوثي عن خبر رويترز الغير صحيح، أرسلت الوكالة خبر عاجلا عبر خدمتها الإخبارية قالت فيه، "الخبر المستعجل جدا والخبر المستعجل اللذان بثتهما رويترز يوم الثلاثاء بعنوان قيادي حوثي في تغريدة: عمان قدمت 5 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني (خطأ وسيتم سحبهما)".وأكدت وكالة رويترز أن "مصدر المعلومة حساب على تويتر لم يتم التحقق منه منسوب للقيادي الحوثي محمد علي الحوثي. ولن يتم إرسال خبر بديل".
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محمد علي الحوثي, رويترز
وكالة "رويترز" تنشر خبرا كاذبا على لسان محمد الحوثي وتعتذر بعدها
03:34 GMT 12.04.2022 (تم التحديث: 03:56 GMT 12.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة رويترز، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، خبرا قالت إنه على لسان محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، وتبين بعد ذلك أنه كاذب لتسحبه الوكالة وتقول إنه خبر غير صحيح.
نص خبر رويترز الكاذب
وجاء في نص الخبر الكاذب الذي نشرته رويترز، "قال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في تغريدة يوم الثلاثاء إن سلطنة عمان قدمت للبنك المركزي اليمني خمسة مليارات دولار لمساعدتها على صرف رواتب الموظفين في حكومة صنعاء".
"سبوتنيك" ترفض نشر الخبر
في بداية نشر الخبر عبر خدمة وكالة رويترز الإخبارية تحقق محررو وكالة "سبوتنيك" من الحساب الرسمي لمحمد علي الحوثي على تويتر، ووجدوا أنه لا يحتوي على تلك التغريدة فرفضوا نشره، لحين معرفة مصدر المعلومة.
الحوثي يكذب رويترز
بعدها بوقت قليل، نفى الحوثي الخبر قائلا على حسابه بتويتر، "مؤسف أن تسقط وكالة الأنباء الدولية رويترز في هذا الخطأ المهني الكبير، فتنسب لنا خبرا مزورا دون أن تتحرى من ملكية الحساب المزيف في تويتر الذي نقلت عنه".
وأضاف، "يجب على رويترز وغيرها من وسائل الإعلام الدولية أن تتحرى نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها وألا تستند إلى حسابات مزورة على تويتر".
رويترز تعتذر وتسحب الخبر
بعد تغريدات الحوثي عن خبر رويترز الغير صحيح، أرسلت الوكالة خبر عاجلا عبر خدمتها الإخبارية قالت فيه، "الخبر المستعجل جدا والخبر المستعجل اللذان بثتهما رويترز يوم الثلاثاء بعنوان قيادي حوثي في تغريدة: عمان قدمت 5 مليارات دولار للبنك المركزي اليمني (خطأ وسيتم سحبهما)".
وأكدت وكالة رويترز أن "مصدر المعلومة حساب على تويتر لم يتم التحقق منه منسوب للقيادي الحوثي محمد علي الحوثي. ولن يتم إرسال خبر بديل".