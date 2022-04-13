أطباء جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا يسعفون الجنود الأوكرانيين
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالمسعفون في مستشفى منطقة نوفوازوفسكايا المركزية يفحصون صور الأشعة السينية لمريض. على اليسار: جندي من القوات المسلحة الأوكرانية استسلم في ماريوبول. قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للسجين.
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المسعفون في مستشفى منطقة نوفوازوفسكايا المركزية يفحصون صور الأشعة السينية لمريض. على اليسار: جندي من القوات المسلحة الأوكرانية استسلم في ماريوبول. قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للسجين.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورطائرة هليكوبتر تهبط في نوفوازوفسك لإجلاء الجرحى من الجنود الروس. تم تقديم الإسعافات الأولية للجنود في مستشفى منطقة نوفوازوفسكايا المركزية من قبل طاقم المستشفى إلى جانب أطباء الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لروسيا الاتحادية.
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طائرة هليكوبتر تهبط في نوفوازوفسك لإجلاء الجرحى من الجنود الروس. تم تقديم الإسعافات الأولية للجنود في مستشفى منطقة نوفوازوفسكايا المركزية من قبل طاقم المستشفى إلى جانب أطباء الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لروسيا الاتحادية.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي روسي يدعم زميله الجريح ، الذي يُنقل على نقالة إلى سيارة إسعاف من مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية لإجلائه لاحقًا إلى روسيا.
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جندي روسي يدعم زميله الجريح ، الذي يُنقل على نقالة إلى سيارة إسعاف من مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية لإجلائه لاحقًا إلى روسيا.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من كتيبة قاديروف وموظفو مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية والوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة للاتحاد الروسي يساعدون الرجل الجريح على ركوب طائرة هليكوبتر لإجلائه لاحقًا إلى روسيا.
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جنود من كتيبة قاديروف وموظفو مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية والوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة للاتحاد الروسي يساعدون الرجل الجريح على ركوب طائرة هليكوبتر لإجلائه لاحقًا إلى روسيا.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمسعفون يجرون عملية جراحية لجندي من القوات المسلحة الأوكرانية، الذي استسلم في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية.
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مسعفون يجرون عملية جراحية لجندي من القوات المسلحة الأوكرانية، الذي استسلم في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجرحى جنود روس في مروحية تقلهم إلى روسيا. تم تقديم الإسعافات الأولية للجنود في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية من قبل طاقم المستشفى إلى جانب أطباء الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لروسيا الاتحادية.
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جرحى جنود روس في مروحية تقلهم إلى روسيا. تم تقديم الإسعافات الأولية للجنود في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية من قبل طاقم المستشفى إلى جانب أطباء الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لروسيا الاتحادية.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورزائر يجلس بجانب مريض في جناح في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. يقدم أطباء مستشفى منطقة نوفوازوفسكايا المركزية، إلى جانب أطباء الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لروسيا الاتحادية، المساعدة للجرحى من العسكريين والمدنيين.
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زائر يجلس بجانب مريض في جناح في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. يقدم أطباء مستشفى منطقة نوفوازوفسكايا المركزية، إلى جانب أطباء الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية التابعة لروسيا الاتحادية، المساعدة للجرحى من العسكريين والمدنيين.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الأوكرانية، استسلم في ماريوبول، يتلقى العلاج في مستشفى مقاطعة نوفوازوفسك المركزية. قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسير.
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جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، استسلم في ماريوبول، يتلقى العلاج في مستشفى مقاطعة نوفوازوفسك المركزية. قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسير.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور
مسعفة تساعد جنديًا جريحًا في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية.
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مسعفة تساعد جنديًا جريحًا في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية.
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين استسلموا في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. حيث قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسرى.
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جنود القوات المسلحة الأوكرانية، الذين استسلموا في ماريوبول، في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية. حيث قدم أطباء المستشفى المساعدة الطبية للأسرى.
وقال قديروف: "استسلم أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، من بينهم مئات الجرحى. إنه الاختيار الصحيح".
وتلقى جنود الجيش الأوكراني، الذين استسلموا في ماريوبول، المساعدة الطبية في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية.