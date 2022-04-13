https://arabic.sputniknews.com/20220413/أطباء-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وروسيا-يسعفون-الجنود-الأوكرانيين--1061143331.html

أطباء جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا يسعفون الجنود الأوكرانيين

أطباء جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا يسعفون الجنود الأوكرانيين

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية سلموا أنفسهم للقوات الروسية في ماريوبول. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T08:34+0000

2022-04-13T08:34+0000

2022-04-13T08:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وقال قديروف: "استسلم أكثر من 1000 جندي من قوات المشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول، من بينهم مئات الجرحى. إنه الاختيار الصحيح".وتلقى جنود الجيش الأوكراني، الذين استسلموا في ماريوبول، المساعدة الطبية في مستشفى منطقة نوفوازوفسك المركزية.

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