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https://arabic.sputniknews.com/20220413/أكاديميون-ألمان-يحذرون-من-خسائر-تتجاوز-200-مليار-يورو-إذا-توقفت-إمدادات-الطاقة-الروسية-إلى-البلاد-1061153273.html
أكاديميون ألمان يحذرون من خسائر تتجاوز 200 مليار يورو إذا توقفت إمدادات الطاقة الروسية إلى البلاد
أكاديميون ألمان يحذرون من خسائر تتجاوز 200 مليار يورو إذا توقفت إمدادات الطاقة الروسية إلى البلاد
حذر خبراء الاقتصاد الألمان من أن إجمالي خسائر ألمانيا، في حال توقف إمدادات الطاقة من روسيا الاتحادية، قد يصل إلى نحو 220 مليار يورو (238.2 مليار دولار) في عامي... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T11:06+0000
2022-04-13T11:06+0000
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وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء من المؤسسات الاقتصادية الألمانية الرائدة، بما في ذلك معهد البحوث الاقتصادية في برلين، ومعهد "إيفو" في ميونيخ، ومعهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل، ومعهد دراسة الاقتصاد في مدينة إيسن، والذين قدموا اليوم الأربعاء تقريرا عن تنمية اقتصاد البلاد.وحذر الخبراء من أن "الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، في حالة توقف الإمدادات من روسيا قد تصل إلى أكثر من 6.5% من الإنتاج السنوي".وقال ستيفن كويتز، رئيس الأبحاث في معهد الاقتصاد العالمي: "إذا توقفت إمدادات الغاز، سيواجه الاقتصاد الألماني ركودًا حادًا".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل، إنه "يمكن لروسيا أن تزيد من استهلاكها من النفط والغاز والفحم في السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى من العالم (عوضا عن أوروبا)".وأوضح بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع بشأن تنمية القطب الشمالي، أن "هناك فرص وخيارات بديلة ونوافذ جديدة من الفرص تفتح لنا، فبالنسبة للنفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية".وأردف: "يجب العمل على تحفيز عمليات المعالجة العميقة لمادة الفحم، وكذلك زيادة العرض من موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم، حيث هناك حاجة حقيقية إليها".
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أخبار ألمانيا, روسيا, اقتصاد

أكاديميون ألمان يحذرون من خسائر تتجاوز 200 مليار يورو إذا توقفت إمدادات الطاقة الروسية إلى البلاد

11:06 GMT 13.04.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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حذر خبراء الاقتصاد الألمان من أن إجمالي خسائر ألمانيا، في حال توقف إمدادات الطاقة من روسيا الاتحادية، قد يصل إلى نحو 220 مليار يورو (238.2 مليار دولار) في عامي 2022-2023.
وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء من المؤسسات الاقتصادية الألمانية الرائدة، بما في ذلك معهد البحوث الاقتصادية في برلين، ومعهد "إيفو" في ميونيخ، ومعهد الاقتصاد العالمي في مدينة كيل، ومعهد دراسة الاقتصاد في مدينة إيسن، والذين قدموا اليوم الأربعاء تقريرا عن تنمية اقتصاد البلاد.
وحذر الخبراء من أن "الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023، في حالة توقف الإمدادات من روسيا قد تصل إلى أكثر من 6.5% من الإنتاج السنوي".
وقال ستيفن كويتز، رئيس الأبحاث في معهد الاقتصاد العالمي: "إذا توقفت إمدادات الغاز، سيواجه الاقتصاد الألماني ركودًا حادًا".
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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الأربعاء 13 نيسان/أبريل، إنه "يمكن لروسيا أن تزيد من استهلاكها من النفط والغاز والفحم في السوق المحلية. وفي الوقت نفسه، تكثف الإمدادات إلى مناطق أخرى من العالم (عوضا عن أوروبا)".
وأوضح بوتين، اليوم الأربعاء، في اجتماع بشأن تنمية القطب الشمالي، أن "هناك فرص وخيارات بديلة ونوافذ جديدة من الفرص تفتح لنا، فبالنسبة للنفط والغاز والفحم الروسي، فسنكون قادرين على زيادة استهلاكهم في السوق المحلية".
وأردف: "يجب العمل على تحفيز عمليات المعالجة العميقة لمادة الفحم، وكذلك زيادة العرض من موارد الطاقة إلى مناطق أخرى من العالم، حيث هناك حاجة حقيقية إليها".
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