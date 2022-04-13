https://arabic.sputniknews.com/20220413/أمراء-ووزراء-ومشايخ-ومواطنون-يتناولون-السحور-مع-الملك-سلمان-صور-وفيديو-1061142735.html
أمراء ووزراء ومشايخ ومواطنون يتناولون السحور مع الملك سلمان... صور وفيديو
أمراء ووزراء ومشايخ ومواطنون يتناولون السحور مع الملك سلمان... صور وفيديو
استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، الأمراء والوزراء والعلماء، وبعض المشايخ والمواطنين على مائدة السحور، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T07:32+0000
2022-04-13T07:32+0000
2022-04-13T07:32+0000
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، "أنصت الجميع في بداية الاستقبال، لتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها تناولوا طعام السحور مع الملك سلمان.يأتي ذلك بعدما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي تطرق فيها إلى قرار زيادة عدد حج هذا العام، مشددا على حرص الدولة السعودية على أداء وانتظام فريضة الحج بالرغم مما فرضته جائحة كورونا من قيود وإجراءات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أمراء ووزراء ومشايخ ومواطنون يتناولون السحور مع الملك سلمان... صور وفيديو
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استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، الأمراء والوزراء والعلماء، وبعض المشايخ والمواطنين على مائدة السحور، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس
، "أنصت الجميع في بداية الاستقبال، لتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها تناولوا طعام السحور مع الملك سلمان.
يأتي ذلك بعدما ترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي تطرق فيها إلى قرار زيادة عدد حج هذا العام
، مشددا على حرص الدولة السعودية على أداء وانتظام فريضة الحج بالرغم مما فرضته جائحة كورونا من قيود وإجراءات.