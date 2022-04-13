https://arabic.sputniknews.com/20220413/أمير-قطر-يعزي-السيسي-في-ضحايا-حادث-اصطدام-حافلة-سياحية-جنوبي-مصر-1061175438.html
أمير قطر يعزي السيسي في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية جنوبي مصر
أمير قطر يعزي السيسي في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية جنوبي مصر
قدم تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، العزاء للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، الذي وقع صباح اليوم... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T21:19+0000
2022-04-13T21:19+0000
2022-04-13T21:19+0000
العالم العربي
قطر
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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القاهرة، 13 أبريل - سبوتنيك. ونشر الديوان الأميري القطري بيانا، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن الأمير تميم بن حمد، قدم تعازيه للرئيس المصري في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.ونشر الديوان الأميري القطري تعزية مماثلة تحمل توقيع نائب الأمير.وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصرع 10 أشخاص، منهم 4 سياح فرنسيين وآخر بلجيكي و5 مصريين، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، على خلفية تصادم حافلة سياحية وسيارة نقل بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد.وأكدت الوزارة المصرية أنها دفعت بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع بطريق أبو سمبل – أسوان، مضيفة أن "الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة".وبدورها، نشرت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "الحادث المروري بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وواحد بلجيكي بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحي المتجه إلى مدينة السياحية وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل".
https://arabic.sputniknews.com/20220413/مصر-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-14-آخرين-بحادث-سير-بينهم-19-أجنبيا-1061151848.html
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العالم العربي, قطر, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر يعزي السيسي في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية جنوبي مصر
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قدم تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، العزاء للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد، الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.
القاهرة، 13 أبريل - سبوتنيك
. ونشر الديوان الأميري القطري بيانا، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلاله أن الأمير تميم بن حمد، قدم تعازيه للرئيس المصري
في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
ونشر الديوان الأميري القطري تعزية مماثلة تحمل توقيع نائب الأمير.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مصرع 10 أشخاص، منهم 4 سياح فرنسيين وآخر بلجيكي و5 مصريين، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، على خلفية تصادم حافلة سياحية وسيارة نقل بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، جنوبي البلاد.
وأكدت الوزارة المصرية أنها دفعت بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع بطريق أبو سمبل – أسوان، مضيفة أن "الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة".
وبدورها، نشرت محافظة أسوان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "الحادث المروري بطريق أبو سمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص
منهم 4 سائحين فرنسيين وواحد بلجيكي بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحي المتجه إلى مدينة السياحية وسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل".