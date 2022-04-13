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https://arabic.sputniknews.com/20220413/أوكرانيا-تسعى-لتحويل-طائرة-دون-طيار-سوفيتية-إلى-صاروخ-مجنح-1061164651.html
أوكرانيا تسعى لتحويل طائرة دون طيار سوفيتية إلى صاروخ مجنح
أوكرانيا تسعى لتحويل طائرة دون طيار سوفيتية إلى صاروخ مجنح
تحاول القوات المسلحة الأوكرانية إعادة تأهيل الطائرات دون طيار القديمة من طراز "تو-14 ستيراج" و"تو-143 "رايس"، والتي خرجت من الخدمة فعليا. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:22+0000
2022-04-13T14:22+0000
أخبار أوكرانيا
طائرة بدون طيار
إعادة تأهيل
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وتم إنشاء هذه الطائرات دون طيار من قبل المصممين السوفييت في السبعينيات وكان الغرض منها القيام بمهام استطلاع مختلفة.كانت مجهزة بكاميرات خاصة حديثة وكاميرات فيديو وأجهزة استشعار مختلفة. الآن، وفقًا للخبراء العسكريين، لم تعد هذه المعدات تعمل.للإطلاق، يتم استخدام منشآت متعددة الأطنان، في الحالة الأولى مع مقطورة خاصة، وفي الحالة الثانية - على أساس مركبة رباعية المحاور لجميع التضاريس BAZ-135MB.في الخريف الماضي، تم استخدام الطائرات دون طيار في مناورات القيادة والأركان المشتركة للجهود المشتركة 2021، التي أقيمت في ملعب تدريب يغورليك في منطقة خيرسون.في مارس/آذار من هذا العام، حدثت فضيحة كبيرة في أوروبا بسبب "تو-14 ستيراج" الأوكرانية. اتضح أن الطائرة دون طيار اخترقت المجال الجوي الكرواتي. طارت على ارتفاع 1300 متر بسرعة حوالي 700 كم / ساعة.وسقطت الطائرة على مقربة من أحد مساكن الطلاب في العاصمة زغرب. واتضح في الواقع، أنه تم تحويل الطائرة دون طيار إلى صاروخ كروز قتالي مزود بقنبلة جوية، والتي لحسن الحظ، لم تنفجر.على ما يبدو، بسبب عطل تقني، فقدت الطائرة القاتلة السيطرة وبالتالي "هاجمت" دولة الناتو بمفردها.أما بالنسبة للطائرة Tu-143، فهم يحاولون استخدامها كأهداف لصرف انتباه قوات الدفاع الجوي، ومع ذلك، وفقًا للصور المنشورة، لم يتم إسقاطها فحسب، بل غالبًا ما تسقط على الأرض بسبب أعطال فنية.بعد عام 1991، تم استخدام هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي كأهداف لتدريب أطقم الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.يبلغ وزن "تو-14 ستيراج" 5370 كيلوغراما، و"Reis" أخف بكثير - 1230 كيلوغراما. يبلغ طول الطائرة الأولى أكثر من 14 مترًا، والثانية تزيد عن 8 أمتار. مدى جناحيها: 3.88 متر و 2.24 متر على التوالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-255-مسيرة-أوكرانية-و1564-دبابة-منذ-بداية-العملية-العسكرية--1060361297.html
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أخبار أوكرانيا, طائرة بدون طيار, إعادة تأهيل

أوكرانيا تسعى لتحويل طائرة دون طيار سوفيتية إلى صاروخ مجنح

14:22 GMT 13.04.2022
© AFP 2022 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© AFP 2022 / Amer Almohibany
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تحاول القوات المسلحة الأوكرانية إعادة تأهيل الطائرات دون طيار القديمة من طراز "تو-14 ستيراج" و"تو-143 "رايس"، والتي خرجت من الخدمة فعليا.
وتم إنشاء هذه الطائرات دون طيار من قبل المصممين السوفييت في السبعينيات وكان الغرض منها القيام بمهام استطلاع مختلفة.
كانت مجهزة بكاميرات خاصة حديثة وكاميرات فيديو وأجهزة استشعار مختلفة. الآن، وفقًا للخبراء العسكريين، لم تعد هذه المعدات تعمل.
للإطلاق، يتم استخدام منشآت متعددة الأطنان، في الحالة الأولى مع مقطورة خاصة، وفي الحالة الثانية - على أساس مركبة رباعية المحاور لجميع التضاريس BAZ-135MB.
في الخريف الماضي، تم استخدام الطائرات دون طيار في مناورات القيادة والأركان المشتركة للجهود المشتركة 2021، التي أقيمت في ملعب تدريب يغورليك في منطقة خيرسون.
في مارس/آذار من هذا العام، حدثت فضيحة كبيرة في أوروبا بسبب "تو-14 ستيراج" الأوكرانية. اتضح أن الطائرة دون طيار اخترقت المجال الجوي الكرواتي. طارت على ارتفاع 1300 متر بسرعة حوالي 700 كم / ساعة.
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وسقطت الطائرة على مقربة من أحد مساكن الطلاب في العاصمة زغرب. واتضح في الواقع، أنه تم تحويل الطائرة دون طيار إلى صاروخ كروز قتالي مزود بقنبلة جوية، والتي لحسن الحظ، لم تنفجر.
على ما يبدو، بسبب عطل تقني، فقدت الطائرة القاتلة السيطرة وبالتالي "هاجمت" دولة الناتو بمفردها.
أما بالنسبة للطائرة Tu-143، فهم يحاولون استخدامها كأهداف لصرف انتباه قوات الدفاع الجوي، ومع ذلك، وفقًا للصور المنشورة، لم يتم إسقاطها فحسب، بل غالبًا ما تسقط على الأرض بسبب أعطال فنية.
بعد عام 1991، تم استخدام هذه الطائرات دون طيار بشكل أساسي كأهداف لتدريب أطقم الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.
يبلغ وزن "تو-14 ستيراج" 5370 كيلوغراما، و"Reis" أخف بكثير - 1230 كيلوغراما. يبلغ طول الطائرة الأولى أكثر من 14 مترًا، والثانية تزيد عن 8 أمتار. مدى جناحيها: 3.88 متر و 2.24 متر على التوالي.
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