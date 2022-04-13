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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إبادة-جماعية-للمدنيين-في-دونباس-المراهقون-1061147281.html
إبادة جماعية للمدنيين في دونباس... المراهقون
إبادة جماعية للمدنيين في دونباس... المراهقون
كان يطلق عليهم ملائكة دونباس. نصب تذكاري نُصب في مدينة دونيتسك في ذكراهم. وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة، بحلول يوليو/ تموز 2021، بلغ عدد ضحايا العدوان على دونباس... 13.04.2022, سبوتنيك عربي
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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

إبادة جماعية للمدنيين في دونباس... المراهقون

11:03 GMT 13.04.2022 (تم التحديث: 11:19 GMT 13.04.2022)
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كان يطلق عليهم ملائكة دونباس. نصب تذكاري نُصب في مدينة دونيتسك في ذكراهم. وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة، بحلول يوليو/ تموز 2021، بلغ عدد ضحايا العدوان على دونباس أكثر من 13 ألف شخص... وقُتل أكثر من مائة طفل. والآلاف أصيبوا بالشلل النفسي.
© Photo / White Book of Novorossiya

الطفل أرتيوم بوبريشوف، 4 أعوام. قتل على بد القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 18 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك خلال القصف المدفعي لحي كيروفسك بمدينة دونيتسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفق معطيات مختلفة، قتل ما بين 100 إلى 150 طفل بين عامي 2014 - 2021 في دونباس.

الطفل أرتيوم بوبريشوف، 4 أعوام. قتل على بد القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 18 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك خلال القصف المدفعي لحي كيروفسك بمدينة دونيتسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفق معطيات مختلفة، قتل ما بين 100 إلى 150 طفل بين عامي 2014 - 2021 في دونباس. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

الطفل أرتيوم بوبريشوف، 4 أعوام. قتل على بد القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 18 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك خلال القصف المدفعي لحي كيروفسك بمدينة دونيتسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفق معطيات مختلفة، قتل ما بين 100 إلى 150 طفل بين عامي 2014 - 2021 في دونباس.

© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور

أكبر عدد للضحايا وصل خلال عامي 2014 - 2015، عندما تحولت "عملية مكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا إلى حرب دامية رافقتها غارات جوية تابعة للطيران الحربي الأوكراني، الذي أدى إلى مقتل مدنيين وقصف منازل سكنية وتدمير البنى التحتية.

أكبر عدد للضحايا وصل خلال عامي 2014 - 2015، عندما تحولت &quot;عملية مكافحة الإرهاب&quot; في شرق أوكرانيا إلى حرب دامية رافقتها غارات جوية تابعة للطيران الحربي الأوكراني، الذي أدى إلى مقتل مدنيين وقصف منازل سكنية وتدمير البنى التحتية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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أكبر عدد للضحايا وصل خلال عامي 2014 - 2015، عندما تحولت "عملية مكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا إلى حرب دامية رافقتها غارات جوية تابعة للطيران الحربي الأوكراني، الذي أدى إلى مقتل مدنيين وقصف منازل سكنية وتدمير البنى التحتية.

في 20 يوليو/ تموز 2014 ، في منتصف نهار صيفي، بدأ قصف على الشاطئ في أفدييفكا بقذائف الهاون. كان الأطفال يسترخون على الشاطئ في تلك اللحظة. نجى البعض فقط.

في 20 يوليو/ تموز 2014 ، في منتصف نهار صيفي، بدأ قصف على الشاطئ في أفدييفكا بقذائف الهاون. كان الأطفال يسترخون على الشاطئ في تلك اللحظة. نجى البعض فقط. - سبوتنيك عربي
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في 20 يوليو/ تموز 2014 ، في منتصف نهار صيفي، بدأ قصف على الشاطئ في أفدييفكا بقذائف الهاون. كان الأطفال يسترخون على الشاطئ في تلك اللحظة. نجى البعض فقط.

© Photo / White Book of Novorossiya

22 أغسطس/ آب 2014، لوغانسك. ضحايا مدنيون نتيجة قصف قوات الجيش الأوكراني.

22 أغسطس/ آب 2014، لوغانسك. ضحايا مدنيون نتيجة قصف قوات الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

22 أغسطس/ آب 2014، لوغانسك. ضحايا مدنيون نتيجة قصف قوات الجيش الأوكراني.

© Photo / White Book of Novorossiya

13 أغسطس/ آب 2014، إلوفايسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل قوات الجيش الأوكراني. فقد ديما بافلينكو ساقه اليمنى.

13 أغسطس/ آب 2014، إلوفايسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل قوات الجيش الأوكراني. فقد ديما بافلينكو ساقه اليمنى. - سبوتنيك عربي
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© Photo / White Book of Novorossiya

13 أغسطس/ آب 2014، إلوفايسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل قوات الجيش الأوكراني. فقد ديما بافلينكو ساقه اليمنى.

© Sputnik . Alexey Kudenko

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قصف مدفعي آخر نجم عنه مقتل تلاميذ مدارس، الذين لقوا حتفهم أثناء قصف مدرسة دونيتسك رقم 65. في تلك اللحظة، كان التلاميذ يلعبون كرة القدم في ساحة المدرسة.

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قصف مدفعي آخر نجم عنه مقتل تلاميذ مدارس، الذين لقوا حتفهم أثناء قصف مدرسة دونيتسك رقم 65. في تلك اللحظة، كان التلاميذ يلعبون كرة القدم في ساحة المدرسة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko

5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قصف مدفعي آخر نجم عنه مقتل تلاميذ مدارس، الذين لقوا حتفهم أثناء قصف مدرسة دونيتسك رقم 65. في تلك اللحظة، كان التلاميذ يلعبون كرة القدم في ساحة المدرسة.

© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصور

7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. جنازة التلاميذ.

7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. جنازة التلاميذ. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko
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7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. جنازة التلاميذ.

© Sputnik . Alexey Kudenko

فانيا فورونوف (9 سنوات) مع والدته، في جناح الإصابات الخطيرة بمعهد أبحاث الطوارئ وجراحة الأطفال والكسور في موسكو.

تلقى فانيا فورونوف إصابات بالغة إثر انفجار قذيفة في شاختورسك في منطقة دونيتسك. فقد الصبي نظره، ذراعه، وساقيه. في عام 2015، تم نقله إلى موسكو لتلقي العلاج. بينما مات تيموفي، أخاه الأصغر منه.

فانيا فورونوف (9 سنوات) مع والدته، في جناح الإصابات الخطيرة بمعهد أبحاث الطوارئ وجراحة الأطفال والكسور في موسكو.تلقى فانيا فورونوف إصابات بالغة إثر انفجار قذيفة في شاختورسك في منطقة دونيتسك. فقد الصبي نظره، ذراعه، وساقيه. في عام 2015، تم نقله إلى موسكو لتلقي العلاج. بينما مات تيموفي، أخاه الأصغر منه. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Kudenko

فانيا فورونوف (9 سنوات) مع والدته، في جناح الإصابات الخطيرة بمعهد أبحاث الطوارئ وجراحة الأطفال والكسور في موسكو.

تلقى فانيا فورونوف إصابات بالغة إثر انفجار قذيفة في شاختورسك في منطقة دونيتسك. فقد الصبي نظره، ذراعه، وساقيه. في عام 2015، تم نقله إلى موسكو لتلقي العلاج. بينما مات تيموفي، أخاه الأصغر منه.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

إرسال الأطفال من جنوب شرقي أوكرانيا الذين في أمس الحاجة لتلقي العلاج السريع من مطار روستوف-نا-دونو من قبل وزارة طوارئ روسيا الاتحادية إلى موسكو.

تم نقل ما يقرب 500 طفل مصاب بأمراض خطيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال النزاع العسكري، بمساعدة الجمعية الخيرية "سبرافيدليفايا بوموش" التابعة للدكتورة يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم "دكتورة ليزا"، والتي زارت مستشفى تشرين في اللاذقية السورية وقدمت جمعيتها مساعدات للأطفال.

إرسال الأطفال من جنوب شرقي أوكرانيا الذين في أمس الحاجة لتلقي العلاج السريع من مطار روستوف-نا-دونو من قبل وزارة طوارئ روسيا الاتحادية إلى موسكو.تم نقل ما يقرب 500 طفل مصاب بأمراض خطيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال النزاع العسكري، بمساعدة الجمعية الخيرية &quot;سبرافيدليفايا بوموش&quot; التابعة للدكتورة يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم &quot;دكتورة ليزا&quot;، والتي زارت مستشفى تشرين في اللاذقية السورية وقدمت جمعيتها مساعدات للأطفال. - سبوتنيك عربي
9/25
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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إرسال الأطفال من جنوب شرقي أوكرانيا الذين في أمس الحاجة لتلقي العلاج السريع من مطار روستوف-نا-دونو من قبل وزارة طوارئ روسيا الاتحادية إلى موسكو.

تم نقل ما يقرب 500 طفل مصاب بأمراض خطيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال النزاع العسكري، بمساعدة الجمعية الخيرية "سبرافيدليفايا بوموش" التابعة للدكتورة يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم "دكتورة ليزا"، والتي زارت مستشفى تشرين في اللاذقية السورية وقدمت جمعيتها مساعدات للأطفال.

© Photo / White Book of Novorossiya

الطفلة أرينا غوساك، مواليد 09/04/2010، ووالدتها ناتاليا يفغينيفنا غوساك، مواليد 10/06/1990، قُتلتا على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 21 يناير/ كانون الثاني 2015 في مدينة ستاخانوف يجمهورية لوغانسك الشعبية.

في تمام الساعة الثامنة من صباح 21 يناير/ كانون الثاني 2015، كانت الأم ناتاليا تقود ابنتها أرينا (5 سنوات) إلى روضة الأطفال "سولنيشكو"، التي فجأة توالت عليها قذائف من طراز "أوراغان" الأوكرانية. ماتت ناتاليا وأرينا على الفور.

الطفلة أرينا غوساك، مواليد 09/04/2010، ووالدتها ناتاليا يفغينيفنا غوساك، مواليد 10/06/1990، قُتلتا على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 21 يناير/ كانون الثاني 2015 في مدينة ستاخانوف يجمهورية لوغانسك الشعبية.في تمام الساعة الثامنة من صباح 21 يناير/ كانون الثاني 2015، كانت الأم ناتاليا تقود ابنتها أرينا (5 سنوات) إلى روضة الأطفال &quot;سولنيشكو&quot;، التي فجأة توالت عليها قذائف من طراز &quot;أوراغان&quot; الأوكرانية. ماتت ناتاليا وأرينا على الفور. - سبوتنيك عربي
10/25
© Photo / White Book of Novorossiya

الطفلة أرينا غوساك، مواليد 09/04/2010، ووالدتها ناتاليا يفغينيفنا غوساك، مواليد 10/06/1990، قُتلتا على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 21 يناير/ كانون الثاني 2015 في مدينة ستاخانوف يجمهورية لوغانسك الشعبية.

في تمام الساعة الثامنة من صباح 21 يناير/ كانون الثاني 2015، كانت الأم ناتاليا تقود ابنتها أرينا (5 سنوات) إلى روضة الأطفال "سولنيشكو"، التي فجأة توالت عليها قذائف من طراز "أوراغان" الأوكرانية. ماتت ناتاليا وأرينا على الفور.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy  / الذهاب إلى بنك الصور

يختبئ سكان مدينة غورلوفكا من القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني في ملجأ من القنابل جهزته قوات المقاومة الوطنية للسكان المدنيين.

يختبئ سكان مدينة غورلوفكا من القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني في ملجأ من القنابل جهزته قوات المقاومة الوطنية للسكان المدنيين. - سبوتنيك عربي
11/25
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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يختبئ سكان مدينة غورلوفكا من القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني في ملجأ من القنابل جهزته قوات المقاومة الوطنية للسكان المدنيين.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014، الأطفال والكبار يختبئون من القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

يوليو/ تموز 2014، الأطفال والكبار يختبئون من القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
12/25
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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يوليو/ تموز 2014، الأطفال والكبار يختبئون من القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. قوات المقاومة التابعة لدونباس والأطفال في بلدة سنيجنويه.

عام 2014. قوات المقاومة التابعة لدونباس والأطفال في بلدة سنيجنويه. - سبوتنيك عربي
13/25
© Sputnik . Andrey Stenin
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عام 2014. قوات المقاومة التابعة لدونباس والأطفال في بلدة سنيجنويه.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

لعب مهجورة في روضة أطفال في سلوفيانسك دمرها القصف العسكري الأوكراني.

لعب مهجورة في روضة أطفال في سلوفيانسك دمرها القصف العسكري الأوكراني. - سبوتنيك عربي
14/25
© Sputnik . Andrey Stenin
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لعب مهجورة في روضة أطفال في سلوفيانسك دمرها القصف العسكري الأوكراني.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

دونيتسك، 2015. أشخاص يحملون لافتات (كم من الأطفال ستقتلون بعد؟) في القداس المسائي لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس.

دونيتسك، 2015. أشخاص يحملون لافتات (كم من الأطفال ستقتلون بعد؟) في القداس المسائي لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس. - سبوتنيك عربي
15/25
© Sputnik . Igor Maslov
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دونيتسك، 2015. أشخاص يحملون لافتات (كم من الأطفال ستقتلون بعد؟) في القداس المسائي لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

في 5 مايو/ أيار 2015، تم فتتاح نصب تذكاري "مسار الملائكة"، في حديقة "لينين"، في دونيتسك، لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.

في 5 مايو/ أيار 2015، تم فتتاح نصب تذكاري &quot;مسار الملائكة&quot;، في حديقة &quot;لينين&quot;، في دونيتسك، لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
16/25
© Sputnik . Igor Maslov
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في 5 مايو/ أيار 2015، تم فتتاح نصب تذكاري "مسار الملائكة"، في حديقة "لينين"، في دونيتسك، لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.

© Sputnik . Sergei Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2015، روستوف نا دونو. امرأة تجلس مع طفلها داخل طائرة لوزراة الطوارئ الروسية المتوجهة من دونباس إلى موسكو لتلقي العلاج.

عام 2015، روستوف نا دونو. امرأة تجلس مع طفلها داخل طائرة لوزراة الطوارئ الروسية المتوجهة من دونباس إلى موسكو لتلقي العلاج. - سبوتنيك عربي
17/25
© Sputnik . Sergei Pivovarov
/
الذهاب إلى بنك الصور

عام 2015، روستوف نا دونو. امرأة تجلس مع طفلها داخل طائرة لوزراة الطوارئ الروسية المتوجهة من دونباس إلى موسكو لتلقي العلاج.

© Sputnik . Igor Maslov

الزهور والألعاب تغطي النصب التذكاري

"مسار الملائكة" التذكاري في دونيتسك. أصغرهم لا يكاد يبلغ من العمر عاماً واحداً.

الزهور والألعاب تغطي النصب التذكاري&quot;مسار الملائكة&quot; التذكاري في دونيتسك. أصغرهم لا يكاد يبلغ من العمر عاماً واحداً. - سبوتنيك عربي
18/25
© Sputnik . Igor Maslov

الزهور والألعاب تغطي النصب التذكاري

"مسار الملائكة" التذكاري في دونيتسك. أصغرهم لا يكاد يبلغ من العمر عاماً واحداً.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

صبي دونيتسك يضع الزهور على النصب التذكاري "الأطفال شهداء دونباس" في فعالية عامة "نحن نتذكركم" في يوم الطفل العالمي.

صبي دونيتسك يضع الزهور على النصب التذكاري &quot;الأطفال شهداء دونباس&quot; في فعالية عامة &quot;نحن نتذكركم&quot; في يوم الطفل العالمي. - سبوتنيك عربي
19/25
© Sputnik . Igor Maslov
/
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صبي دونيتسك يضع الزهور على النصب التذكاري "الأطفال شهداء دونباس" في فعالية عامة "نحن نتذكركم" في يوم الطفل العالمي.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

الأطفال من دونيتسك يشاركون في حفل لزراعة الزهور في النصب التذكاري "مسار الملائكة" تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.

الأطفال من دونيتسك يشاركون في حفل لزراعة الزهور في النصب التذكاري &quot;مسار الملائكة&quot; تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
20/25
© Sputnik . Igor Maslov
/
الذهاب إلى بنك الصور

الأطفال من دونيتسك يشاركون في حفل لزراعة الزهور في النصب التذكاري "مسار الملائكة" تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

المشاركون في فعالية لإحياء ذكرى أطفال دونباس الذين قتلوا خلال الصراع، في حديقة النصب التذكاري "مسار الملائكة".

المشاركون في فعالية لإحياء ذكرى أطفال دونباس الذين قتلوا خلال الصراع، في حديقة النصب التذكاري &quot;مسار الملائكة&quot;. - سبوتنيك عربي
21/25
© Sputnik . Igor Maslov
/
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المشاركون في فعالية لإحياء ذكرى أطفال دونباس الذين قتلوا خلال الصراع، في حديقة النصب التذكاري "مسار الملائكة".

© Sputnik . Sergei Averin

في 2 يونيو/ حزيران 2017، تمت إضافة تمثال إلى النصب التذكاري لأبناء دونباس. التمثال عبارة عن صبي ينظر إلى السماء ويغطي أخته الصغرى بنفسه.

في 2 يونيو/ حزيران 2017، تمت إضافة تمثال إلى النصب التذكاري لأبناء دونباس. التمثال عبارة عن صبي ينظر إلى السماء ويغطي أخته الصغرى بنفسه. - سبوتنيك عربي
22/25
© Sputnik . Sergei Averin

في 2 يونيو/ حزيران 2017، تمت إضافة تمثال إلى النصب التذكاري لأبناء دونباس. التمثال عبارة عن صبي ينظر إلى السماء ويغطي أخته الصغرى بنفسه.

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، (على يسار الصورة) مع أطفال دونيتسك خلال مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري "مسار الملائكة".

نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، (على يسار الصورة) مع أطفال دونيتسك خلال مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري &quot;مسار الملائكة&quot;. - سبوتنيك عربي
23/25
© Sputnik . Igor Maslov
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نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، (على يسار الصورة) مع أطفال دونيتسك خلال مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري "مسار الملائكة".

© Sputnik . Igor Maslov / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2018، دونيتسك. المشاركون في فعالية "الملائكة" يضيئون فانوسًا صينيًا تخليداً لذكرى أطفال دونباس القتلى كجزء من يوم الطفل العالمي في دونيتسك.

عام 2018، دونيتسك. المشاركون في فعالية &quot;الملائكة&quot; يضيئون فانوسًا صينيًا تخليداً لذكرى أطفال دونباس القتلى كجزء من يوم الطفل العالمي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي
24/25
© Sputnik . Igor Maslov
/
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عام 2018، دونيتسك. المشاركون في فعالية "الملائكة" يضيئون فانوسًا صينيًا تخليداً لذكرى أطفال دونباس القتلى كجزء من يوم الطفل العالمي في دونيتسك.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

"رقم 101" - رسم غرافيتي على أحد جدران مطار دونيتسك المدمر. مهدى إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس خلال 8 سنوات.

&quot;رقم 101&quot; - رسم غرافيتي على أحد جدران مطار دونيتسك المدمر. مهدى إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس خلال 8 سنوات. - سبوتنيك عربي
25/25
© Sputnik . Sergey Averin
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"رقم 101" - رسم غرافيتي على أحد جدران مطار دونيتسك المدمر. مهدى إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس خلال 8 سنوات.

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Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:18 GMT
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