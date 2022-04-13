إبادة جماعية للمدنيين في دونباس... المراهقون

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إرسال الأطفال من جنوب شرقي أوكرانيا الذين في أمس الحاجة لتلقي العلاج السريع من مطار روستوف-نا-دونو من قبل وزارة طوارئ روسيا الاتحادية إلى موسكو.

تم نقل ما يقرب 500 طفل مصاب بأمراض خطيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال النزاع العسكري، بمساعدة الجمعية الخيرية "سبرافيدليفايا بوموش" التابعة للدكتورة يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم "دكتورة ليزا"، والتي زارت مستشفى تشرين في اللاذقية السورية وقدمت جمعيتها مساعدات للأطفال.