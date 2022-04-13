إبادة جماعية للمدنيين في دونباس... المراهقون

الطفل أرتيوم بوبريشوف، 4 أعوام. قتل على بد القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 18 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك خلال القصف المدفعي لحي كيروفسك بمدينة دونيتسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفق معطيات مختلفة، قتل ما بين 100 إلى 150 طفل بين عامي 2014 - 2021 في دونباس.
الطفل أرتيوم بوبريشوف، 4 أعوام. قتل على بد القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 18 يناير/ كانون الثاني 2015، وذلك خلال القصف المدفعي لحي كيروفسك بمدينة دونيتسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفق معطيات مختلفة، قتل ما بين 100 إلى 150 طفل بين عامي 2014 - 2021 في دونباس.
أكبر عدد للضحايا وصل خلال عامي 2014 - 2015، عندما تحولت "عملية مكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا إلى حرب دامية رافقتها غارات جوية تابعة للطيران الحربي الأوكراني، الذي أدى إلى مقتل مدنيين وقصف منازل سكنية وتدمير البنى التحتية.
أكبر عدد للضحايا وصل خلال عامي 2014 - 2015، عندما تحولت "عملية مكافحة الإرهاب" في شرق أوكرانيا إلى حرب دامية رافقتها غارات جوية تابعة للطيران الحربي الأوكراني، الذي أدى إلى مقتل مدنيين وقصف منازل سكنية وتدمير البنى التحتية.
في 20 يوليو/ تموز 2014 ، في منتصف نهار صيفي، بدأ قصف على الشاطئ في أفدييفكا بقذائف الهاون. كان الأطفال يسترخون على الشاطئ في تلك اللحظة. نجى البعض فقط.
في 20 يوليو/ تموز 2014 ، في منتصف نهار صيفي، بدأ قصف على الشاطئ في أفدييفكا بقذائف الهاون. كان الأطفال يسترخون على الشاطئ في تلك اللحظة. نجى البعض فقط.
22 أغسطس/ آب 2014، لوغانسك. ضحايا مدنيون نتيجة قصف قوات الجيش الأوكراني.
22 أغسطس/ آب 2014، لوغانسك. ضحايا مدنيون نتيجة قصف قوات الجيش الأوكراني.
13 أغسطس/ آب 2014، إلوفايسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل قوات الجيش الأوكراني. فقد ديما بافلينكو ساقه اليمنى.
13 أغسطس/ آب 2014، إلوفايسك. نتيجة للقصف المدفعي من قبل قوات الجيش الأوكراني. فقد ديما بافلينكو ساقه اليمنى.
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قصف مدفعي آخر نجم عنه مقتل تلاميذ مدارس، الذين لقوا حتفهم أثناء قصف مدرسة دونيتسك رقم 65. في تلك اللحظة، كان التلاميذ يلعبون كرة القدم في ساحة المدرسة.
5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، قصف مدفعي آخر نجم عنه مقتل تلاميذ مدارس، الذين لقوا حتفهم أثناء قصف مدرسة دونيتسك رقم 65. في تلك اللحظة، كان التلاميذ يلعبون كرة القدم في ساحة المدرسة.
7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. جنازة التلاميذ.
فانيا فورونوف (9 سنوات) مع والدته، في جناح الإصابات الخطيرة بمعهد أبحاث الطوارئ وجراحة الأطفال والكسور في موسكو.
تلقى فانيا فورونوف إصابات بالغة إثر انفجار قذيفة في شاختورسك في منطقة دونيتسك. فقد الصبي نظره، ذراعه، وساقيه. في عام 2015، تم نقله إلى موسكو لتلقي العلاج. بينما مات تيموفي، أخاه الأصغر منه.
فانيا فورونوف (9 سنوات) مع والدته، في جناح الإصابات الخطيرة بمعهد أبحاث الطوارئ وجراحة الأطفال والكسور في موسكو.
تلقى فانيا فورونوف إصابات بالغة إثر انفجار قذيفة في شاختورسك في منطقة دونيتسك. فقد الصبي نظره، ذراعه، وساقيه. في عام 2015، تم نقله إلى موسكو لتلقي العلاج. بينما مات تيموفي، أخاه الأصغر منه.
إرسال الأطفال من جنوب شرقي أوكرانيا الذين في أمس الحاجة لتلقي العلاج السريع من مطار روستوف-نا-دونو من قبل وزارة طوارئ روسيا الاتحادية إلى موسكو.
تم نقل ما يقرب 500 طفل مصاب بأمراض خطيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال النزاع العسكري، بمساعدة الجمعية الخيرية "سبرافيدليفايا بوموش" التابعة للدكتورة يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم "دكتورة ليزا"، والتي زارت مستشفى تشرين في اللاذقية السورية وقدمت جمعيتها مساعدات للأطفال.
إرسال الأطفال من جنوب شرقي أوكرانيا الذين في أمس الحاجة لتلقي العلاج السريع من مطار روستوف-نا-دونو من قبل وزارة طوارئ روسيا الاتحادية إلى موسكو.
تم نقل ما يقرب 500 طفل مصاب بأمراض خطيرة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خلال النزاع العسكري، بمساعدة الجمعية الخيرية "سبرافيدليفايا بوموش" التابعة للدكتورة يليزافيتا غلينكا، المعروفة باسم "دكتورة ليزا"، والتي زارت مستشفى تشرين في اللاذقية السورية وقدمت جمعيتها مساعدات للأطفال.
الطفلة أرينا غوساك، مواليد 09/04/2010، ووالدتها ناتاليا يفغينيفنا غوساك، مواليد 10/06/1990، قُتلتا على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 21 يناير/ كانون الثاني 2015 في مدينة ستاخانوف يجمهورية لوغانسك الشعبية.
في تمام الساعة الثامنة من صباح 21 يناير/ كانون الثاني 2015، كانت الأم ناتاليا تقود ابنتها أرينا (5 سنوات) إلى روضة الأطفال "سولنيشكو"، التي فجأة توالت عليها قذائف من طراز "أوراغان" الأوكرانية. ماتت ناتاليا وأرينا على الفور.
الطفلة أرينا غوساك، مواليد 09/04/2010، ووالدتها ناتاليا يفغينيفنا غوساك، مواليد 10/06/1990، قُتلتا على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني في 21 يناير/ كانون الثاني 2015 في مدينة ستاخانوف يجمهورية لوغانسك الشعبية.
في تمام الساعة الثامنة من صباح 21 يناير/ كانون الثاني 2015، كانت الأم ناتاليا تقود ابنتها أرينا (5 سنوات) إلى روضة الأطفال "سولنيشكو"، التي فجأة توالت عليها قذائف من طراز "أوراغان" الأوكرانية. ماتت ناتاليا وأرينا على الفور.
يختبئ سكان مدينة غورلوفكا من القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني في ملجأ من القنابل جهزته قوات المقاومة الوطنية للسكان المدنيين.
يختبئ سكان مدينة غورلوفكا من القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني في ملجأ من القنابل جهزته قوات المقاومة الوطنية للسكان المدنيين.
يوليو/ تموز 2014، الأطفال والكبار يختبئون من القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
يوليو/ تموز 2014، الأطفال والكبار يختبئون من القصف المدفعي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
عام 2014. قوات المقاومة التابعة لدونباس والأطفال في بلدة سنيجنويه.
عام 2014. قوات المقاومة التابعة لدونباس والأطفال في بلدة سنيجنويه.
لعب مهجورة في روضة أطفال في سلوفيانسك دمرها القصف العسكري الأوكراني.
لعب مهجورة في روضة أطفال في سلوفيانسك دمرها القصف العسكري الأوكراني.
دونيتسك، 2015. أشخاص يحملون لافتات (كم من الأطفال ستقتلون بعد؟) في القداس المسائي لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس.
دونيتسك، 2015. أشخاص يحملون لافتات (كم من الأطفال ستقتلون بعد؟) في القداس المسائي لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس.
في 5 مايو/ أيار 2015، تم فتتاح نصب تذكاري "مسار الملائكة"، في حديقة "لينين"، في دونيتسك، لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.
في 5 مايو/ أيار 2015، تم فتتاح نصب تذكاري "مسار الملائكة"، في حديقة "لينين"، في دونيتسك، لإحياء ذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.
عام 2015، روستوف نا دونو. امرأة تجلس مع طفلها داخل طائرة لوزراة الطوارئ الروسية المتوجهة من دونباس إلى موسكو لتلقي العلاج.
عام 2015، روستوف نا دونو. امرأة تجلس مع طفلها داخل طائرة لوزراة الطوارئ الروسية المتوجهة من دونباس إلى موسكو لتلقي العلاج.
الزهور والألعاب تغطي النصب التذكاري
"مسار الملائكة" التذكاري في دونيتسك. أصغرهم لا يكاد يبلغ من العمر عاماً واحداً.
الزهور والألعاب تغطي النصب التذكاري
"مسار الملائكة" التذكاري في دونيتسك. أصغرهم لا يكاد يبلغ من العمر عاماً واحداً.
صبي دونيتسك يضع الزهور على النصب التذكاري "الأطفال شهداء دونباس" في فعالية عامة "نحن نتذكركم" في يوم الطفل العالمي.
صبي دونيتسك يضع الزهور على النصب التذكاري "الأطفال شهداء دونباس" في فعالية عامة "نحن نتذكركم" في يوم الطفل العالمي.
الأطفال من دونيتسك يشاركون في حفل لزراعة الزهور في النصب التذكاري "مسار الملائكة" تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.
الأطفال من دونيتسك يشاركون في حفل لزراعة الزهور في النصب التذكاري "مسار الملائكة" تخليدا لذكرى الأطفال الذين قتلوا خلال الصراع في جنوب شرقي أوكرانيا.
المشاركون في فعالية لإحياء ذكرى أطفال دونباس الذين قتلوا خلال الصراع، في حديقة النصب التذكاري "مسار الملائكة".
المشاركون في فعالية لإحياء ذكرى أطفال دونباس الذين قتلوا خلال الصراع، في حديقة النصب التذكاري "مسار الملائكة".
في 2 يونيو/ حزيران 2017، تمت إضافة تمثال إلى النصب التذكاري لأبناء دونباس. التمثال عبارة عن صبي ينظر إلى السماء ويغطي أخته الصغرى بنفسه.
في 2 يونيو/ حزيران 2017، تمت إضافة تمثال إلى النصب التذكاري لأبناء دونباس. التمثال عبارة عن صبي ينظر إلى السماء ويغطي أخته الصغرى بنفسه.
نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، (على يسار الصورة) مع أطفال دونيتسك خلال مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري "مسار الملائكة".
نائب قائد قيادة العمليات في جمهورية دونيتسك الشعبية، إدوارد باسورين، (على يسار الصورة) مع أطفال دونيتسك خلال مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري "مسار الملائكة".
عام 2018، دونيتسك. المشاركون في فعالية "الملائكة" يضيئون فانوسًا صينيًا تخليداً لذكرى أطفال دونباس القتلى كجزء من يوم الطفل العالمي في دونيتسك.
عام 2018، دونيتسك. المشاركون في فعالية "الملائكة" يضيئون فانوسًا صينيًا تخليداً لذكرى أطفال دونباس القتلى كجزء من يوم الطفل العالمي في دونيتسك.
"رقم 101" - رسم غرافيتي على أحد جدران مطار دونيتسك المدمر. مهدى إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس خلال 8 سنوات.
"رقم 101" - رسم غرافيتي على أحد جدران مطار دونيتسك المدمر. مهدى إلى الأطفال الذين لقوا حتفهم أثناء الصراع في دونباس خلال 8 سنوات.