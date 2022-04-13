عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220413/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-الراغبين-بالسفر-إلى-سيناء-في-عيد-الفصح-1061163210.html
إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح
إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح
حذرت إسرائيل مواطنيها الذين يخططون للسفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة المقبل. 13.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-13T14:00+0000
2022-04-13T14:00+0000
إسرائيل
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102189/75/1021897514_0:45:1005:610_1920x0_80_0_0_a3e3f8305d825ec7b87463d9dc31d003.png
ووفقا لصحيفة "معاريف"، جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.وجاء في البيان أنه "يجب على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى سيناء معرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب قبل خروجهم من إسرائيل".وحذر البيان من "أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء".وطالب البيان بأن "يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم إلى هناك".وأشار البيان إلى أنه "على ضوء الإقبال المتوقع على السفر إلى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، يجب على المسافرين الحفاظ والامتثال لتعليمات السلطات والقوانين والتعامل باحترام مع مواطني هذا البلد".وأوضح البيان أنه "في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية وهو الأمر الذي يؤدي إلى محاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بعد-تدشين-خط-طيران-إلى-شرم-الشيخ-آلاف-الإسرائيليين-يستعدون-لقضاء-الفصح-في-سيناء-1059989714.html
إسرائيل
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102189/75/1021897514_67:0:938:653_1920x0_80_0_0_a15a67725a3f7f457b561bbd0ad3fcdf.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, مصر

إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح

14:00 GMT 13.04.2022
© Twitter.comسيناء - طابا
سيناء - طابا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
© Twitter.com
تابعنا عبرTelegram
حذرت إسرائيل مواطنيها الذين يخططون للسفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة المقبل.
ووفقا لصحيفة "معاريف"، جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان أنه "يجب على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى سيناء معرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب قبل خروجهم من إسرائيل".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
بعد تدشين خط طيران إلى شرم الشيخ... آلاف الإسرائيليين يستعدون لقضاء "الفصح" في سيناء
16 مارس, 16:03 GMT
وحذر البيان من "أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء".
وطالب البيان بأن "يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم إلى هناك".
وأشار البيان إلى أنه "على ضوء الإقبال المتوقع على السفر إلى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، يجب على المسافرين الحفاظ والامتثال لتعليمات السلطات والقوانين والتعامل باحترام مع مواطني هذا البلد".
وأوضح البيان أنه "في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية وهو الأمر الذي يؤدي إلى محاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники военной комендатуры ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ49 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала