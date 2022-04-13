https://arabic.sputniknews.com/20220413/إسرائيل-تحذر-مواطنيها-الراغبين-بالسفر-إلى-سيناء-في-عيد-الفصح-1061163210.html

إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح

إسرائيل تحذر مواطنيها الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح

حذرت إسرائيل مواطنيها الذين يخططون للسفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة المقبل. 13.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-13T14:00+0000

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إسرائيل

مصر

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ووفقا لصحيفة "معاريف"، جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.وجاء في البيان أنه "يجب على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى سيناء معرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب قبل خروجهم من إسرائيل".وحذر البيان من "أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء".وطالب البيان بأن "يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم إلى هناك".وأشار البيان إلى أنه "على ضوء الإقبال المتوقع على السفر إلى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، يجب على المسافرين الحفاظ والامتثال لتعليمات السلطات والقوانين والتعامل باحترام مع مواطني هذا البلد".وأوضح البيان أنه "في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية وهو الأمر الذي يؤدي إلى محاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين".

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